Incontri informativi sull’Europa e l’integrazione europea alla biblioteca di Russi

L’informagiovani del Comune di Russi organizza una serie di incontri alla Biblioteca comunale di via Godo Vecchia. Gli appuntamenti, rivolti a tutta la cittadinanza, mireranno al coinvolgimento in primis dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. Baccarini” di Russi, dei cittadini adolescenti e preadolescenti, allo scopo di fare appunto informazione sui temi della cittadinanza e del processo di integrazione europea e dell’informazione. Gli eventi si articoleranno in aperitivi informativi, cineaperitivi e laboratori.

CALENDARIO APERITIVI INFORMATIVI

Sabato 23 novembre 2019, Ore 10, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10

Dall’europeismo necessario, al malessere europeo: le molte narrazioni dell’integrazione nella storia d’Italia.

Conversazioni con Michele Marchi, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna.

Sabato 30 novembre 2019, Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10

Si fa presto a dire “fake news”: conoscere e difendersi dalla disinformazione on line.

Conversazioni con Nicola Righetti, Dipartimento di Scienze della Comunicazione Studi Umanistici e Internazionali, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.

CALENDARIO CINEAPERITIVI

Martedì 10 dicembre 2019, Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10

Proiezione del film ‘Non sposate le mie figlie’ di Philippe de Chauveron.

Martedì 17 dicembre 2019, Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10

Proiezione del film ‘Giù al Nord’ di Dany Boon.

Introduzione ai film a cura di Daniela Patella, collaboratrice del Cinecircolo Fuoriquadro di Bagnacavallo e di Radio Sonora – Web Radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

CALENDARIO LABORATORI

I giovani e l’Unione Europea: cosa offre o noi giovani questa unione di Paesi e Popoli?

Esploriamo la storia e il presente dell’Unione Europea, conosciamo i paesi e scopriamo le opportunità offerte dai programmi di mobilità europea.

Laboratori nelle classi seconde delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Baccarini” di Russi.

VIDEO INTERVISTE

I giovani di Russi raccontano le loro esperienze di viaggio, studio, lavoro e volontariato in altri paesi di Europa.

Vuoi raccontare anche tu la tua storia? Scrivi a informagiovani@comune.russi.ra.it, oppure contattaci su FB.

Per informazioni:

Sportello Informagiovani

via Godo Vecchia 10, Russi RA

Tel. 0544 587662

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30