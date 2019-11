L’Orchestra Cupiditas chiude la stagione concertistica del Comunale di Russi

Con il concerto di Orchestra Cupiditas in scena venerdì 22 novembre alle 20,45, si chiude la stagione concertistica del Comunale di Russi. Il terzo e ultimo appuntamento musicale vede protagonisti i giovanissimi componenti dell’orchestra, diretti dal M° Pietro Veneri, primo violinista Emanuele Brilli che sostituisce Luca Fanfoni, assente per infortunio. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Ludwig Van Beethoven, in particolare Concerto per violino e orchestra op. 61 e Sinfonia nr. 5 op. 67.

Formatisi in prevalenza nell’ambito della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Cherubini di Firenze, i 45 componenti di Orchestra Cupiditas, musicisti di età compresa tra i 14 e i 25 anni, vantano una formazione musicale di altissimo livello. In seguito al suo debutto a Firenze nel 2016, l’Orchestra è tornata ad esibirsi a più riprese nel capoluogo toscano in cornici rinomate quali Piazza della Signoria (estate 2016) e, soprattutto, nel prestigioso auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio dove, in occasione degli oltre dieci appuntamenti della scorsa stagione concertistica, ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico. L’Orchestra Cupiditas ha partecipato inoltre a vari festival, tra cui il Festival delle orchestre giovanili di Firenze (Fog) nel 2016 e il Festival dell’Istituto universitario europeo nel 2017, nonché ai festival internazionali della Garfagnana nel 2018.

A partire da agosto 2018, l’Orchestra ha instaurato un’assidua collaborazione con la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino volta alla realizzazione di spettacoli e recite, le quali sono state portate in scena in circa un centinaio di repliche, sia presso lo stesso Teatro del Maggio, sia all’interno del circuito teatrale della città metropolitana.

Dopo il diploma in direzione d’orchestra col m° Daniele Gatti, nonché in pianoforte e composizione, il M° Pietro Veneri nel 1987 debutta a Bologna come direttore d’orchestra, per poi esibirsi presso prestigiose istituzioni italiane ed estere alla guida di orchestre tra cui la Tokyo Philarmonic, la Sinfonica di Sanremo e Sinfonia Varsovia. Dal 1982 ha collaborato con i maggiori teatri lirici italiani e con artisti quali Riccardo Muti, Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Dario Fo, Cecilia Bartoli, José Carreras e Placido Domingo. Ha diretto e registrato per tv, radio nazionali e canali satellitari in Italia, Giappone, Portogallo e Polonia. È stato aiuto e maestro del coro al G. Verdi di Parma, allo Sferisterio di Macerata e al Comunale di Bologna, nonché membro di giuria per concorsi internazionali di canto e direttore del concorso pianistico “Liszt”. Attualmente è docente in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio A. Boito di Parma.

La vendita dei biglietti si svolge presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.

INIZIO SPETTACOLI: ORE 20.45

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Comunale di Russi

Via Cavour, 10

Tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www.comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it

Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00

Comune di Russi

Ufficio Cultura, Teatro e Manifestazioni

via Cavour, 21

Tel 0544/587641|e-mail: cultura@comune.russi.ra.it