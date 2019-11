Mare d’inverno. Concerti blues al Finisterre di Marina di Ravenna

Prende il via domani 23 novembre al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, la nuova rassegna “Saturday Blues Brunch”, organizzata in collaborazione con Spiagge Soul, dedicata esclusivamente alla musica Blues che va ad arricchire l’offerta per il mare d’inverno a Marina di Ravenna.

Dal Delta Blues al Blues Rock, gli eventi offriranno l’occasione di esplorare tutte le sfumature del genere musicale che ha rivoluzionato il XX secolo.

I concerti, che si terranno tutti i sabati alle 13:00, saranno accompagnati di buffet brunch.

Per le festività natalizie dal 26 dicembre al 6 gennaio i brunch ci saranno tutti i giorni e saranno accompagnati da una colonna sonora a tema blues che condurrà ai live in programma.

I concerti dei Saturday Blues Brunch:

23 novembre: Banana Boat

30 novembre: Paul Venturi & Jo Pinna

07 dicembre: J. Sintoni & A. Gramentieri

14 dicembre: Gloria & The King

21 dicembre: Piolanti Blues Duo

28 dicembre: “Le donne, il diavolo e i chiari di luna” a cura di Marco Chiarabini

01 gennaio: “Il Blues prebellico” a cura di Paul Venturi

04 gennaio: “Bob Marley” a cura di Bruno Orioli

06 gennaio: “Le donne del Blues” a cura di Gloria Turrini

Finisterre Beach • Bagno 28 si trova in Viale delle Nazioni 242/c a Marina di Ravenna

Per info: info@finisterrebeach.it www.finisterrebeach.it