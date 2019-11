Massa Lombarda. “Nati per leggere”, le letture per bambini in biblioteca

Sabato 23 novembre 2019 alle 10.30 tornano al centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda le letture di Nati per leggere per bimbi dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie, a cura delle bibliotecarie.

Il centro culturale Venturini aderisce infatti alla settimana nazionale “Nati per leggere – Andiamo diritti alle storie!”, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, con una mattinata di letture e attività creativo-manuali per i più piccoli. Nel corso della mattinata è in programma anche il laboratorio creativo a cura di MichiMade, mentre alle 10 sarà possibile fare merenda tutti insieme.