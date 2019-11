Open Night al Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna

Venerdì 22 novembre dalle ore 18,30 alle 21:30, il Liceo Artistico Nervi – Severini di via Tombesi dall’Ova, si presenta agli allievi delle scuole medie di Ravenna e provincia con la tradizionale apertura serale, quest’anno anticipata alle ore 18,30. Un’occasione preziosa per genitori e ragazzi, che potranno così conoscere da vicino una scuola attenta ai contenuti e ad una offerta formativa al passo con i tempi grazie alle metodologie innovative, unitamente ad una didattica laboratoriale, finalizzata a catturare l’interesse e l’attenzione degli alunni.

La serata è dedicata ad alunni e famiglie: i futuri allievi potranno sperimentare la didattica laboratoriale seguendo il percorso di presentazione guidato dai docenti dell’istituto, affiancati da numerosi alunni, ciceroni d’eccezione. Ai genitori verranno presentate, in particolare, le peculiarità del biennio e le caratteristiche dei quattro indirizzi del triennio: grafica, audiovisivo multimediale, arti figurative, architettura e ambiente, altamente validi, oltre che per l’inserimento in impieghi pubblici e/o privati, anche per l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Un appuntamento imperdibile, dunque, per conoscere da vicino il Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna, nel quale la tradizione incontra l’innovazione, grazie ad una didattica che pone al centro quali quali protagonisti assoluti, gli studenti di oggi, professionisti nell’arte domani.