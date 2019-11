‘Parole e Fatti’: a Solarolo le culture incontrano la musica, a Faenza si dialoga con Hassan Samid

Venerdì 22 novembre, si terrà una giornata di riflessione sui temi di Parole e Fatti, il 2° Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30 il Centro Giovani Il Villaggio di Solarolo dedica un pomeriggio al dialogo interculturale con l’evento Musiche e Balli dal Mondo – Ritmi, suoni, balli e strumenti musicali si incontrano. È il secondo anno in cui Solarolo affronta il tema del dialogo interculturale con i giovani, favorendo l’incontro delle culture attraverso la musica, come importante linguaggio espressivo per comunicare sia il mondo giovanile che le diversità culturali.

Nelle scorse settimane i ragazzi che frequentano il centro sono stati supportati in un lavoro di ricerca e di scoperta della musica etnica: durante l’evento Musiche e Balli dal Mondo, la conoscenza reciproca passerà attraverso l’ascolto e la produzione musicale; così ritmi, suoni e strumenti musicali si incontreranno come in una orchestra nel laboratorio a cura dell’Associazione Culturale Emporio del Sale.

L’evento si terrà presso il Centro Giovani Il Villaggio – Via Marconi 7, Solarolo – che per l’occasione sarà aperto anche ai non tesserati. Il pomeriggio è stato organizzato dal Centro Giovani Il Villaggio, la Consulta degli Stranieri di Faenza, dall’Associazione Culturale Emporio del Sale e da Villaggio Globale Coop. Soc.

Sempre il 22, alle ore 20.45 Faenza ospita Hassan Samid, attuale presidente del Centro di cultura islamica di Ferrara, per un confronto con la città per il ciclo di incontri “Non c’è futuro senza fratellanza e solidarietà” promosso all’interno del Festival Parole & Fatti dal Tavolo del dialogo interreligioso e dalla Diocesi di Faenza-Modigliana.

L’incontro si terrà presso la chiesa di San Francesco in Piazza San Francesco, Faenza.

Parole e fatti

Parole e fatti è il secondo Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso promosso e sostenuto dall’Unione della Romagna Faentina e dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in attività che favoriscano la coesione sociale e la conoscenza tra concittadini che sempre di più provengono da culture e religioni diverse. L’anno scorso alcuni comuni dell’Unione hanno avviato la prima edizione del Festival, ottenendo risultati incoraggianti in termini di coinvolgimento e costruzione di legami tra comunità e territori; per questo nella sua seconda edizione, il Festival coinvolge tutti i comuni dell’Unione, lavorando in continuità con l’anno scorso ampliando le azioni sul territorio e costruendo la programmazione del festival in modo partecipativo, coinvolgendo associazioni, comunità straniere e tutta la cittadinanza.