Raccolta differenziata. Info point Hera a Cervia in occasione della Festa del Volontariato

Prosegue l’attività di collaborazione fra Hera e la Consulta del Volontariato di Cervia, che ha invitato la multiutility a presenziare alla propria ‘Festa del Volontariato’ che si terrà dal 22 al 24 novembre ai Magazzini del Sale di Cervia.

L’info point Hera del 23 novembre al Magazzino del Sale

Per l’occasione è stato organizzato un info point , presidiato da personale Hera e che si terrà nell’ambito della Festa sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 18.30 presso il Magazzino del Sale, per promuovere la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti e il riciclo dei materiali.

Nello specifico, lo scopo del progetto è quello di divulgare quante più informazioni possibili sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, sui vantaggi della raccolta degli oli esausti e sul grande valore dei vari progetti rivolti al riuso e portati avanti in collaborazione con la Consulta del Volontariato.

Nel corso della Festa gli incaricati di Hera avranno modo infatti di “raccontare e promuovere” iniziative come “Cambia il finale” e ’Farmaco Amico’’, volte rispettivamente al recupero dei beni in buono stato (mobili, elettrodomestici, oggettistica, ecc) e al riutilizzo dei farmaci non scaduti a scopo benefico, fino all’Area del Riuso inaugurata in giugno presso la stazione ecologica Hera di Ravenna Nord.

Perché tutti i cittadini siano maggiormente consapevoli delle proprie scelte di consumo e dei servizi offerti da Hera in ausilio a queste tematiche, verranno distribuiti all’info-point dépliant e volantini sulle buone pratiche e alcuni gadget sull’obiettivo numero 12 dei Goals dell’agenda 2030, ovvero ‘garantire modelli sostenibili di produzione e consumo’, che puntano a “fare di più e meglio con meno”.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (16-24 novembre 2019)

L’iniziativa di Hera rientra all’interno della ‘Settimana europea per la riduzione dei rifiuti’ (SERR), che si conclude domenica 24 novembre e che nella scorsa edizione ha promosso ben 5.070 azioni nel nostro Paese e 14.347 in tutta Europa. Quest’anno ha come tema “Conosci, cambia, previeni”, che sottolinea il ruolo fondamentale della conoscenza nel cambiamento verso comportamenti più sostenibili.

Hera da sempre crede nel forte ruolo che l’educazione, l’informazione e la comunicazione giocano nella responsabilizzazione della comunità e per questo ha intitolato la sua partecipazione alla SERR 2019‘Conoscere per migliorare” ed è in questa ottica che è stato organizzato l’info point di Cervia.