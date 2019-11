Ravenna. Pubblica Assistenza e Conad Olimpia Teodora insieme per i bimbi di Pediatria

Pubblica Assistenza Ravenna e Conad Olimpia Teodora Ravenna scendono in campo insieme in una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari ad arricchire il reparto con lettini pediatrici per i pazienti più piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ravenna.

La campagna di raccolta fondi “Insieme si può” è stata ideata da Fortunata Franchi ed è sostenuta dal patrocinio sia del Comune di Ravenna che da quello dell’AUSL della Romagna.

Sarà devoluto all’iniziativa il valore economico del biglietto di ingresso dei volontari della Pubblica Assistenza, offerto dall’Olimpia Teodora.

All’ingresso del Pala Costa, dove avrà luogo a partire dalle ore 17.00 di domenica 24 novembre la partita di pallavolo tra Olimpia Teodora e Cus Torino Volley, inoltre sarà presente un gazebo dove chi vorrà potrà effettuare la propria donazione.

“Al di là di quanto già fatto la sottoscrizione prosegue, perché per raggiungere l’obiettivo, pari a 8.500 euro, serve il supporto di quanti vorranno aggiungersi alla già lunga schiera di benefattori: è stato attivato un apposito conto corrente bancario con le seguenti coordinate: IT22W0854213110044000310996.” dichiarano dalla Pubblica Assistenza