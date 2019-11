In occasione del 25 novembre, data istituita come giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Associazione Linea Rosa, in collaborazione con il Comune di Cervia e Sei Donna, ha deciso di dedicare uno spazio tangibile alle donne “invisibili” che, nel corso degli anni, si sono rivolte al Centro Antiviolenza per chiedere aiuto. L’azione si è concretizzata nell’installazione, nel centro città, di sagome di donne con l’hashtag #IOPOSSO. L’obiettivo è quello di rendere partecipi cittadini e cittadine ad una tematica attuale, ma mai abbastanza discussa, come quella della violenza sulle donne.

L’hashtag #IOPOSSO pone l’attenzione su quanto gli stereotipi riguardanti la violenza, ed in particolare gli atteggiamenti che tutti ci aspettiamo che le donne abbiano in determinati contesti, siano deleteri e possano compromettere la volontà della donna di affrancarsi da una situazione di violenza. Al contempo, evidenzia quanto sia determinante l’atteggiamento propositivo della donna stessa, che con la sua autoaffermazione ha la forza di reagire e trovare le strade a lei più consone per dire “#IOPOSSO farcela!”.

“La nostra città è da sempre attenta al tema delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere – ha dichiarato l’Ass.ra alle Pari Opportunità Michela Brunelli, Comune di Cervia- . Se tanto è stato fatto, anche grazie al prezioso aiuto di Linea Rosa, non possiamo comunque abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione rispetto alla condizione femminile, anche e soprattutto all’interno delle mura domestiche. Ogni donna ha il diritto di sentirsi al sicuro sempre, nella propria casa, nella propria città e tutti noi, donne e uomini del nostro tempo, siamo chiamati a difendere fortemente questo inalienabile diritto.”

Una marea di scarpe rosse, infine, faranno da sfondo alla scalinata di ingresso del Comune dal giorno 22 novembre, in memoria delle centinaia di vittime di femminicidio.

“Le donne possono. Io posso, Tu puoi. Non solo oggi, ma anche domani, e il giorno dopo ancora. Le donne hanno il diritto di essere ciò che sono senza temere ripercussioni, hanno il diritto di esprimere la loro opinione, hanno il diritto di non soffrire tra le mura domestiche, hanno il diritto di essere combattive, senza paura. Hanno il diritto di essere felici, perché possono essere felici” dichiarano dall’Associazione Linea Rosa, che si occupa dal ‘91 della gestione del Centro Antiviolenza a Ravenna, Cervia e Russi e di case rifugio, si trova giornalmente a gestire gli esiti della violenza maschile contro le donne e ad intraprendere azioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulla questione della violenza di genere.

La sede di Linea Rosa a Cervia si trova presso lo spazio Sei Donna, in Corso Mazzini, 39. Orari di apertura: il lunedì, dalle 12:30 alle 18:30.

