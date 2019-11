Al Tondo di Lugo va in scena il “Grande concerto lirico”

Domenica 24 novembre alle 17 nella sala polivalente del circolo “Gli Amici del Tondo” di Lugo (via Lumagni 30) andrà in scena il “Grande concerto lirico”. Sul palco saliranno il soprano Monica Boschetti, la mezzosoprano Cristina Guarino, il tenore Vassily Solodkyy e il baritono Gianandrea Navacchia, accompagnati dal pianoforte di Suzuki Kaori e dalla corale San Rocco di Bologna, diretta dal maestro Marialuce Monari. Presenta l’iniziativa Francesca Frascari.

Durante il concerto si potranno ascoltare brani di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti, Arrigo Boito e Charles Gounod. Lo spettacolo è realizzato dal circolo lirico “Giuseppe Verdi” con il patrocinio del Comune di Lugo.

I biglietti hanno un costo di 15 euro intero e 10 euro ridotto (soci). Per prenotazioni è possibile contattare la biglietteria presso il Circolo lirico “Giuseppe Verdi” (in via Lumagni 30 a Lugo) al numero 339 4607132 (dal lunedì al venerdì).