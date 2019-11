Ravenna: a Magazzeno Art Gallery finissage delle mostre “Paradiso” e “Mai più”

Sabato 23 Novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 si terrà, presso la sede di MAG-Magazzeno Art Gallery, l’evento di chiusura delle due mostre personali ospitate dalla galleria in occasione della VI edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo: “Paradiso” di Sara Vasini, curata da Luca Maggio e “Mai più” di Marco de Santi (vincitore di uno dei premi GAEM), a cura di Alessandra Carini e Benedetta Pezzi. Il finissage prevede una conversazione con Luca Maggio, Giovanni Gardini e Sara Vasini a proposito del lavoro dell’artista e della situazione del mosaico inserito nel circuito dell’arte contemporanea. Al termine degli interventi un brindisi a conclusione delle due mostre ospitate. Vi aspettiamo sabato 23 novembre in via Magazzini Posteriori 37, Ravenna, alle ore 18:00.