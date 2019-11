“Concerti della Domenica” a Ravenna: alla Sala Corelli dell’Alighieri arriva il Quartetto Felix

Il Quartetto Felix, formato da tre archi e un pianoforte, è il protagonista del concerto di domenica 24 novembre, in programma alla Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 10.30 per la rassegna “Concerti della Domenica 2019”curati dall’Associazione Angelo Mariani.

Quartetto Felix

Vincitore del Premio ‘Giuseppe Sinopoli’ 2017 conferito dal Presidente della Repubblica Italiana, è stato fondato nel 2015 all’interno dei Corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il suo nome è un omaggio alla Campania che, denominata ‘felix’ dagli antichi latini, è la terra d’origine di tutti i suoi componenti: Vincenzo Merianiviolino, Francesco Venga viola, Matteo Parisi violoncello, Marina Pellegrino pianoforte.

Il gruppo, che ha conseguito nel 2017 il Diploma di Perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida del Maestro Carlo Fabiano, è regolarmente invitato da importanti istituzioni e società concertistiche in Italia e all’estero con ottimi riscontri di pubblico e di critica.

Il programma

Il programma prevede una carrellata a ritroso partendo dal tardo ottocento fino al settecento attraverso tre emblematiche composizioni per quartetto e pianoforte: in la minore di Mahler, l’unico lavoro cameristico senza canto che ci rimane dell’autore austriaco, in Mib maggiore op. 47 di Schumann e il n. 1 in sol minore K 478 di Mozartconsiderata la prima e compiuta manifestazione “moderna” della letteratura del quartetto per pianoforte e archi.

Info

I Concerti della Domenica sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Biglietti € 10,00, € 5,00 a ragazzi sotto i 26 anni. Per info 0544 39837; www.teatroalighieri.org