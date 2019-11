Due appuntamenti del Caffè delle ragazze tra Russi e Conselice: teatro e Camminata in Rosso

Sono due i prossimi appuntamenti con il ‘Caffè delle ragazze’ tra Russi e Conselice:

23 NOVEMBRE 2019 – ore 21.00

Spettacolo teatrale LE CASE RACCONTANO LA STAMPA CLANDESTINA

Teatro Comunale di Russi (RA)

Dopo Conselice, Milano, Massa Lombarda e Alfonsine, la compagnia teatrale del Caffè delle ragazze approda al Teatro Comunale di Russi con lo spettacolo “Le case raccontano (la Stampa Clandestina)”.

Da un lavoro di indagine e ricerca a cura degli autori Filippo Giberto e Milena Morelli, per la prima volta vengono presentate al pubblico le storie della Resistenza, da un punto di vista insolito ed originale: quello delle case che hanno assistito ai principali fatti, come protagoniste e allo stesso tempo spettatrici di un mondo in rapido cambiamento. Milano, Bologna, Conselice e la Romagna fanno da sfondo agli eventi narrati.

A Conselice (RA) fu riconosciuta nel 2010 la medaglia di bronzo al merito civile, proprio per l’attività di Stampa e diffusione clandestina perpetrati durante il Secondo Conflitto Mondiale per la Lotta di Liberazione.

L’evento è realizzato a cura di Caffè delle ragazze, con il Patrocinio del Comune di Russi, in collaborazione con ANPI Russi, Centro Sociale Porta Nova e SPI-CGIL.

Ingresso a offerta libera senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Info alla pagina “Le case raccontano – Spettacolo teatrale”.



25 NOVEMBRE 2019 – ore 20.00

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Municipio di Conselice (RA)

CAMMINATA IN ROSSO

Partenza alle ore 20.00 davanti al Municipio di Conselice. I partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa di rosso e a portare con sé una torcia.

La camminata avverrà in contemporanea nei 9 Comuni della Bassa Romagna. Organizzato da Unione Comuni Bassa Romagna, Comune di Conselice, Caffè delle ragazze, Non una di meno Conselice. Al termine, in piazza F. Foresti, inaugurazione della PANCHINA ROSSA come simbolo della lotta alla violenza sulle donne, a cura del Caffè delle ragazze.

Info alla pagina “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.