Gran finale del festival Transmissions all’Almagià di Ravenna

Transmissions è il festival di Bronson Produzioni dedicato alle più interessanti frontiere della musica globale, che raduna ogni anno a Ravenna nel mese di novembre il meglio della ricerca in ambito sonoro da tutto il mondo. Nel 2019 Transmissions compie dodici anni e sceglie come direttori artistici due figure di riferimento della produzione mondiale, già ospiti in passato della manifestazione ravennate: Martin Bisi e Radwan Ghazi Moumneh.

E davvero da non perdere è l’ultima giornata del festival, sabato 23 novembre, sempre all’Almagià, con l’elettronica tra glitch e spoken poetry della producer colombiana (oggi di base a Berlino) Lucrecia Dalt, l’alfiere della “Cairo New Wave” (movimento che sta cambiando la fisionomia artistica e culturale della capitale egiziana) Nadah El Shazly, di ritorno a Ravenna dopo essere stata ospite di Beaches Brew nel 2018, e Xylouris White, collaborazione musicale fondata nel 2013 dal cantante e suonatore di laouto greco George Xylouris e dal batterista australiano Jim White (noto per il suo lavoro con Dirty Three), concretizzatasi a inizio novembre 2019 per Drag City con il quarto disco The Sisypheans. Poi il compositore Maurice Louca, altra figura chiave dell’effervescente scena musicale del Cairo (il suo album di esordio con Lekhfa, insieme alla cantante Maryam Saleh e a Tamer Abu Ghazaleh, è stato definito dal Guardian “un trionfo di avanguardia”), e l’eclettica Alexei Perry Cox, scrittrice e musicista canadese già parte della scuderia Sub Pop con il duo Handsome Furs. Infine, le contaminazioni tribali e rumoristiche del duo libanese Two or the Dragon, con il loro lavoro che si intreccia profondamente con le performing art e il teatro.

PROGRAMMA

sabato 23 novembre – Almagià

Xylouris White (GR/AU) – 01.00

Lucrecia Dalt (CO) – 00.05

Maurice Louca (EG) – Ore 23.10

Alexei Perry Cox (CA) – Ore 22.35

Nadah El Shazly (EG) – Ore 21.45

Two or the Dragon (RL) – Ore 21

Lucrecia Dalt (CO). Nata a Pereira, in Colombia nel 1980, e ora con sede a Berlino, Lucrecia Dalt ha visto il suo profilo di musicista, artista del suono e performer svilupparsi con grande considerazione internazionale. L’album più recente di Lucrecia, l’acclamato Anticlines, pubblicato a maggio 2018, è stato creato con synth, voce, vocoding e feedback tra le altre tecniche musicali. È stata descritta come una meravigliosa esplorazione della musica ambient mercuriale. Una metafora filosofica sull’esistenza, creata da una narrazione complessa e inquietante.

Xylouris White (GR/AU). Xylouris White è saldamente radicato nel passato e nel futuro: una stretta alleanza tra il musicista e cantautore greco Georgios Xylouris e il batterista Jim White. Xylouris White riconcilia non solo le rispettive radici del duo, ma soprattutto una profonda amicizia forgiata in 25 anni. Il risultato: il folk cretese di Xylouris è sovralimentato da un vigore punk rock, per gentile concessione dell’uomo che ha suonato la batteria per Dirty Three e Venom P Stinger.

Maurice Louca (EG). Maurice Louca, musicista e compositore egiziano nato al Cairo, è oggi una delle figure più dotate, prolifiche e avventurose della fiorente scena artistica sperimentale egiziana. Negli ultimi anni ha guadagnato un’ottima reputazione globale grazie ai suoi album e a una serie in continua espansione ed evoluzione di collaborazioni che oltrepassano i generi musicali. “Elephantine”, il suo terzo e più ambizioso lavoro fino ad oggi, è sia l’apice della sua vasta esperienza che e un audace passo avanti nel suo sviluppo come compositore e arrangiatore.

Nadah El Shazly (EG). Una carriera iniziata cantando cover dei Misfits in una band punk locale, poi a produrre le proprie tracce elettroniche e farsi un nome nella scena underground del Cairo: il background musicale di Nadah El Shazly non è poi così insolito. Il risultato, però è una storia del tutto inaspettata. Immagina i mondi di Nico, Björk e Annette Peacock con la lingua araba come lingua madre, che si avvicinano attraverso l’armonia acustica avant-jazz e ricostruiti con un pizzico di moderno macao arabo di Kamilya Jubran, e potresti esserci vicino.

Alexei Perry Cox (CA). Balance/Unbalance di Alexei Perry Cox è una conversazione poetica intrecciata sulla bilancia della giustizia. Letture di poesia su split screen, mentre Alexei si impegna contemporaneamente con il materiale dal vivo sul palco. È attraverso questo processo che le rivelazioni di ingiustizie possono essere impedite a ripetersi: mantenendo la conversazione in costante conversazione.

Two Or the Dragon (RL). Two or The Dragon è il progetto elettroacustico di Abed Kobeissy e Ali Hout, nato quando hanno iniziato a comporre musica per spettacoli di danza e teatro contemporanei. La loro musica sprezzantemente apologetica parla di decostruzione, groove di danza, industria, satira e accenni di una malinconia non concessa. Il tutto considerando la capacità della musica araba di esprimere paesaggi sonori urbani e la violenza come estetica organica. Come la Beirut di Abed e Ali: un continuo tappeto di rumore che è diventato l’agente rilassante in un periodo post-bellico incredibilmente lungo.

Transmissions Off

Al cartellone ufficiale del festival si affianca quest’anno il palinsesto di Transmissions Off, appuntamenti pomeridiani a ingresso libero che precederanno le serate all’Almagià, in programma tra il MAR – Museo D’Arte della città di Ravenna e il ristorante AKÂMÌ – inserito nel progetto DARSENA pop-up: un’occasione unica per vivere al meglio l’atmosfera del festival e scoprire le meraviglie meno conosciute della città di Ravenna. Meeting point ufficiale del festival sarà quest’anno il Fargo Cafè di Via Girolamo Rossi, l’headquarters di Bronson nel cuore del centro storico della città romagnola.

Ecco il calendario degli appuntamenti di sabato 23:

sabato 23 novembre

h16:00

@AKÂMÌ Casa&bottega (Darsena Pop Up)

incontro con i curatori Martin Bisi e Radwan Ghazi Moumneh

a cura di Chiara Colli (www.zero.eu)

sabato 23 novembre

h18:00 – 20:00

@AKÂMÌ Casa&bottega (Darsena Pop Up)

Transmissions Welcome djset

Adriano Zanni

21-22-23 novembre

@Fargo

Fargo is you bar in town, the perfect place for a coffee, a craft beer or a good cocktail. Cozy and relaxed let’s make Fargo your Meeting Point!

