Maria Silvia Pazzi di Ravenna, che trasforma i rifiuti in bellezza, vince ITalian Women Innovators and Inventors Network

La ravennate Maria Silvia Pazzi, fondatrice e CEO di Regenesi, ha ottenuto il premio ITWIIN 2019 (ITalian Women Innovators and Inventors Network) nella categoria Capacity Building. Questo prestigioso riconoscimento le è stato attribuito per la capacità imprenditoriale e creativa di trasformare i rifiuti in bellezza unendo stile, funzionalità e design sostenibile.

REGENESI è una azienda che ha creato un network di eccellenza per la produzione di oggetti firmati da designer internazionali, realizzati con materiali di scarto industriale a cui dona una nuova vita “ITWIIN si propone di riunire diverse professionalità ed esperienze in Italia ed in Europa in diversi settori, dai diritti di proprietà intellettuale, alla ricerca industriale e accademica, al trasferimento tecnologico. “Questo premio mi onora particolarmente perché rivolto a donne impegnate nella ricerca, nella tecnologia e nell’ innovazione – spiega Maria Silvia Pazzi – .A undici anni di distanza dalla nascita di questa mia attività imprenditoriale, sono felice che venga riconosciuta da una giuria così autorevole la sua connotazione non solo di brand ma anche di progetto sia nei prodotti sia nei processi e nelle partnership che realizziamo con altri centri di ricerca e aziende. Questo mi dà forza e convinzione a proseguire in un cammino sempre più votato anche allo sviluppo di tecnologie nell’ambito dell’economia circolare”.

Laureata in Economia e Commercio, ha conseguito successivamente un MBA presso la Bologna Business School ed è docente a contratto nel Corso di Laurea di Design del Prodotto presso l’Università di Bologna. È membro del consiglio direttivo della CNA e socia di FIDAPA-BPW (International Federation of Business and Professional Women) sezione di Ravenna, dove fa parte del Comitato di Presidenza.

Nel 2017 è stata speaker al primo TEDx sulla sostenibilità organizzato a Bologna nell’ambito degli eventi legati al G7 Ambiente e premiata dalla Regione Emilia-Romagna come “Imprenditore Innovatore Responsabile” e “Best Performer dell’Economia Circolare 2019”, nella categoria PMI Manifatturiere. Premio istituito da Confindustria, Enelx e Luiss Business School.