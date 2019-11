RavennAntica: doppio appuntamento per i bimbi con laboratori di mosaico e inglese

Sabato 23 novembre, presso il Museo TAMO, via Rondinelli 2, ultimo appuntamento realizzato nell’ambito di RavennaMosaico 2019: per l’occasione, alle ore 16, laboratorio di mosaico a cura della sezione didattica di RavennAntica. Attività per bambini dai 6 ai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria: 0544 213371. Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per Mano”.

Sempre sabato 23 novembre, ma alle ore 17, presso il Museo Classis Ravenna nuovo appuntamento di Happy… Reading and singig..! laboratorio di inglese per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Claudia Perini, titolare della “Happy English School”, quest’anno ospitata all’interno del Museo, propone divertenti laboratori con letture interattive e canti in lingua inglese.

Tariffa: € 8 a bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 473717.