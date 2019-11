Alla Fiera di Faenza torna il mercatino dell’usato Affari Privati

Domenica 24 novembre torna il mercatino dell’usato Affari Privati alla Fiera di Faenza, per l’ultimo appuntamento del 2019. Si prevedono oltre 100 standisti che offrono occasioni di piccoli e grandi affari, ad un pubblico, che nelle passate edizioni, si è dimostrato eterogeneo e trasversale alle età. Affari Privati è il mercatino di articoli usati a cui tutti possono partecipare, con l’unico requisito di non essere professionisti. Solo per un giorno, tutti possono vendere di tutto, escluso animali, prodotti alimentari, filatelia e gioielli.