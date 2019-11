Bagnacavallo. Camminata in rosso per le vie del centro storico per dire no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Bagnacavallo promuove per la serata di lunedì 25 novembre, assieme alle associazioni del territorio, la Camminata in rosso per le vie del centro storico e un reading di poesie presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco.

Si partirà alle 20 in piazza della Libertà. La camminata, organizzata assieme allo Spi-Cgil, sarà accompagnata dalla musica dell’associazione Doremi e dagli interventi del gruppo di lettura della biblioteca comunale Taroni.

Saranno presenti il sindaco Eleonora Proni e altri rappresentanti della Giunta.

Si raggiungerà a piedi Sala Oriani, dove alle 21 il collettivo WiT – Women in Translation (Bologna) leggerà alcune poesie dell’autrice Audre Lorde scelte dall’antologia D’Amore e di Lotta. Il collettivo, che ha curato la traduzione dell’antologia della poetessa americana, è costituito da Maria Micaela Coppola, Grazia Dicanio, Margherita Giacobino, Loredana Magazzeni, Mariagrazia “Migi Sean” Pecoraro, Maria Luisa Vezzali e Anna Zani.

Audre Lorde (1934-1992), americana di origini caraibiche, ha saputo intrecciare le storie del proprio vissuto personale con le voci collettive dei movimenti femminista, Lgbt e delle persone di colore. Con il suo potente linguaggio poetico, Lorde regala istantanee di realtà filtrate attraverso uno sguardo acuto e mai distaccato.

L’iniziativa rientra nel calendario promosso dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità in contemporanea nei comuni della Bassa Romagna.

Per informazioni: 0545 280889

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it