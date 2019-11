“5 kg di frutta e verdura per un pugno di mozziconi”, consegnate le prime cicche all’azienda agricola La Valle delle Albicocche

Sono iniziate le consegne di mozziconi di sigaretta presso l’azienda “La Valle delle Albicocche” di via Granaroli 8 a Bagnacavallo. In molti sono arrivati con il loro sacchettino e se ne sono andati con i 5 kg di prodotti.

Ecco cosa ha scritto Claudio Vecchi prima di portare il “frutto” della sua raccolta: “Sono di San Giovanni in Persiceto (BO), il mio cane compagno di raccolta cicche si chiama Willy Wonka, Raccolgo cicche da diversi anni, ne ho circa 10 kg, Faccio volontariato al Centro assistenza San Giovanni in Persiceto e pensavo di usare le cicche per fare beneficenza presso un’associazione che si occupa di distribuire pacchi alimentari per persone bisognose. Nei prossimi giorni ve le porterò”. Detto e fatto.

“Ora però vogliamo far fare un salto di qualità alla nostra Campagna – spiegano da La Valle delle Albicocche -. Abbiamo già scritto della possibilità di usare le sigarette per farne delle opere d’arte e questa è una strada che proveremo a percorrere. Poi vi è il rapporto avviato con l’iniziativa APRM “Adotta un Posacenere per Riciclare Mozziconi” ( https://www.facebook.com/watch/?v=2448928295216109 ) avviata dai tecnici di Tetra Engineering di Torino (www.tetratorino.com). La loro iniziativa ha come scopo principale la raccolta dei dannosissimi mozziconi di sigaretta (pensate servono almeno cinque anni per decomporsi), anche tramite l’installazione di un innovativo sistema di raccolta, ma soprattutto il riciclaggio degli stessi per trasformarli da un dannoso rifiuto indifferenziato ad una risorsa utile alla produzione industriale o per avere dell’ottimo concime per i nostri campi. La strada aperta ora occorre avviare tutti i contatti, con la speranza che anche le istituzioni possano cogliere la balla la balzo e diventare parte integrante di questo progetto ambientale, sociale ed economico”.

Come fare per aderire alla campagna

Raggiunti 300 grammi di peso dei mozziconi, scrivere a info@lavalledellealbicocche.it, per comunicarlo e concordare la consegna con conseguente ritiro dei 5 kg di prodotti che potrà avvenire il lunedì e giovedì a Imola, dalle 17.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Primola, in via Lippi 2/C a Imola. Oppure tutti i giorni (previa accordo telefonico) direttamente in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo. Per ulteriori informazioni tel. 334.1308514

Per ulteriori informazioni: www.lavalledellealbicocche.it – info@lavalledellealbicocche.it

“La Valle delle Albicocche” è un’azienda agricola che si sviluppa tra la Valle del Santerno e la Bassa Romagna che opera per favorire un modo di consumare e produrre attento ai temi della salute, garantendo prodotti buoni, freschi, sani e di stagione. I terreni sono in via Granaroli, 8, 48012 Bagnacavallo RA e via Masolino, 40020 Casalfiumanese. Telefono: 334 130 8514