Festa dei diritti dei bambini a Savio

Domenica 24 novembre 2019, a 30 anni dalla firma della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, riflettori accesi sui diritti dei bambini, per un evento ricco di iniziative a loro dedicate, con l’obiettivo di coinvolgerli in prima persona insieme alle loro famiglie e a tutto il territorio. Graditissimo ospite della festa lo scrittore Stefano Bordiglioni, apprezzato autore di favole e racconti per ragazzi.

L’evento è organizzato dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, in collaborazione con il Consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna, l’Istituto comprensivo intercomunale Ravenna – Cervia, la Pro Loco di Savio, il Comitato cittadino di Savio, la Parrocchia e il Consiglio di zona di Savio di Cervia.

A partire dalle 15, presso il Centro sportivo Gaetano Marchetti, via Tamigi 11 a Savio di Cervia, inizieranno tutte le attività: laboratori a cura di Emergency, gioco del prosciutto, gara di torte, banchetto Pedibus e tanti altri giochi.