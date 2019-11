Lugo. 20enne investita nei pressi della stazione ferroviaria

Incidente stradale poco dopo le 17 di domenica 24 novembre a Lugo, in Piazzale Pascoli, nei pressi della stazione ferroviaria

Una 20enne è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, ma al momento non è dato sapere se si trovasse sulle strisce pedonali.

Gravi le ferite riportate dalla giovane in seguito all’urto e alla caduta sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza, che dopo le prime cure sul posto ha trasportato al giovane all’Ospedale di Lugo in codice di massima gravità.

Sul posto per i rilievi e’ intervenuta la Polizia.