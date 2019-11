Va in scena al Teatro Rasi di Ravenna la commedia dialettale “La Rufianeda”

Domenica 24 novembre per la rassegna Ritroviamoci al Rasi, organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, la Cumpagnì de Bonumor di Granarolo Faentino presenta la commedia in tre atti “La Rufianeda” di Guido Lucchini. La vicenda, ambientata negli anni 50, narra del difficile rapporto, in chiave comica, fra un fanatico comunista e la moglie, fervente cattolica sostenuta dal parroco del paese; dunque un Peppone e Don Camillo in salsa Romagnola. Sipario alle ore 15,30; biglietteria dalle ore 14,30; prezzi da ,00 a 9,00 €.