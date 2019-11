Valerio Massimo Manfredi a Ravenna: si può amare l’Italia senza per forza  essere nazionalisti

Si può amare l’Italia senza per forza essere nazionalisti? Lo scrittore, studioso e archeologo di fama internazionale Valerio Massimo Manfredì è assolutamente convinto di sì e motiva questa convinzione a modo suo, andando a scavare nel passato remoto della storia del nostro Paese, raccontando anche attraverso aneddoti personali la bellezza e l’importanza di essere italiani. Manfredì è stato protagonista sabato 23 novembre, al centro congressi di Ravenna, del secondo appuntamento di “Riscrivere la storia”, la rassegna promossa da Scrittura Festival e dalla Biblioteca Oriani in collaborazione con il Comune di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di esplorare quel terreno affascinante in cui la storia appunto incontra la letteratura. Un incontro che si è svolto davanti a un folto pubblico di lettori affezionati e di studenti delle scuole superiori, che ha visto lo scrittore conversare con Matteo Cavezzali sul suo ultimo libro uscito per la casa editrice Sem dal titolo: “Sentimento italiano. Storia, arte natura di un popolo inimitabile”.

La prima domanda è diretta: come si può amare l’Italia uscendo dal luogo comune, dallo stereotipo del nazionalismo? Lo scrittore risponde raccontando di quando, ad una cena di gala in una villa romana venne avvicinato dall’allora primo cittadino (Alemanno?) della capitale che gli pose una domanda: “Come fa uno come te che ha questa grande passione per il mondo antico ad amare questo Paese?” “E io gli dissi: Se vuoi ti do alcuni motivi” rispose Manfredi, che comincia ad elencare: “Io mi ricordo bene quando esisteva ancora la mezzadria. Mio padre era il mezzadro di suo padre, una specie di schiavo. Poi, nel giro di poche settimane il nostro Paese ha estirpato questa istituzione medioevale, ha prestato a mio padre i soldi per comprarsi la terra ad un tasso bassissimo da restituire in quindici anni e poi ha di nuovo erogato dei capitali per comprare le macchine agricole, i trattori, che non avevamo mai visto perché avevamo l’aratro trainato dalle vacche. Poi, ad un certo punto, mio padre si accorse che nessuno di noi figli voleva fare l’agricoltore, ma volevamo andare all’università. A quei tempi se volevi mandare un figlio all’università dovevi vendere un podere o una casa, ma questo nostro Paese rese l’università più accessibile a tutti. – continua a raccontare Manfredi – Più avanti i miei genitori, che Dio li benedica, si ammalarono tutti e due di cancro, prima mia madre e poi mio padre, e furono accolti in un ottimo ospedale. Furono operati, assistiti, controllati per cinque anni fintantoché entrambi non vennero considerati guariti. Grazie alla formazione scolastica che avevo avuto avevo potuto dare la scalata alla società, come si dice adesso. Quando varcai i cancelli della Sorbona io non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Poi fui invitato ad Oxford, a Cambridge, in Australia e quindi – disse allora Manfredi a quel sindaco che gli aveva fatto la domanda – tu puoi capire che io sarò leale a questo paese e io lo amerò finché non chiudo gli occhi”.

Il primo cittadino della capitale però insistette: “Ma veramente non riesco a capire come tu che sei un cultore dell’antica Roma sei di sinistra”. “Al che – prosegue Valerio Massimo Manfredi – io gli risposi: io tengo prima di tutto per l’Italia e poi sai cosa ti dico? Al cuore non si comanda e lui a questo punto non ha saputo cosa dire”.

Cavezzali: “Il tuo libro in cui mescolano diversi eventi della storia del nostro paese insieme a diversi episodi della tua vita, si apre con Dante Alighieri, considerato fondatore della lingua italiana anche se lui scriveva in un periodo in cui l’Italia non esisteva“. Lo scrittore-archeologo però non è d’accordo. “In realtà – afferma con convinzione – non è vero per una serie di ragioni. Noi abbiamo il nostro Paese e la nostra storia da 30 secoli. Quando ci fu il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’organizzazione del Festival della Letteratura di Mantova, mi chiese di parlare in un teatro. Mentre entravo, non so come, perché alla fine non era vero, con la coda dell’occhio mi sembrò di vedere un manifesto leghista che invece non c’era. A quel punto mi sono come paralizzato. Ero là in mezzo come un birillo con mille persone attorno e non sapevo come cominciare: non mi è mai successa una cosa del genere in vita mia. E allora mi è venuta un’idea perché il giorno prima avevo consultato le Res gestae di Augusto. Allora lo citai e cominciai in latino: In verba mea sponte sua tota Italia iuravit… li ho ipnotizzati e poi ho aggiunto: altro che ampolle e lì ci fu un’esplosione, un applauso che non finiva più, avevo una pelle d’oca alta due dita. E dissi: questo è l’atto ufficiale della nascita del nostro Paese ed esce dalle mani di Caio Giulio Cesare Augusto, imperatore dei romani. Nessun altro Paese al mondo – continua con orgoglio lo scrittore – ha un simile documento. E poi Virgilio nell’Eneide: L’Italia cerco, mia patria e i miei avi… “.

L’Italia insomma, sottolinea Valerio Massimo Manfredi è sempre esistita e Dante “quando, quasi disperato, dice: …nave sanza nocchiero in gran tempesta non donna di province ma bordello… parla dell’Italia. E quando Cola Di Rienzo sale in Campidoglio e fa creare delle tavole dipinte in cui si vedono i grandi momenti della storia di Roma e si proclama tribuno della plebe, Petrarca che è in Francia si precipita in Campidoglio e scrive quel poema che comincia: Italia mia, benché ’l parlar sia indarno/a le piaghe mortali/che nel bel corpo tuo sì spesse veggio… Beh, secondo voi l’Italia non esisteva anche allora? Certo che esisteva e più andiamo avanti, più quella piccola fiammella di quel concetto prendeva forza. E poi le sfolgoranti civiltà del Rinascimento, fino ad arrivare al giorno in cui ci accorgemmo che avevamo ereditato il nostro Paese dopo 15 secoli… Non so – chiede a questo punto Valerio Massimo Manfredi al suo intervistatore – se ho risposto…”

“Eccome – risponde Cavezzali che continua ponendo allo scrittore un’altra sollecitazione: “Dante, l’uomo che ha incarnato la lingua italiana è arrivato a Ravenna ed è morto e pure l’impero romano è arrivato a Ravenna e poi è morto. Dopo la caduta dell’impero romano comincia un periodo che durerà tantissimo tempo in cui l’Italia è frammentata e rimane forse un po’ nello spirito degli italiani questa convinzione. Tu nel libro scrivi pagine molto belle per ribaltare questa concezione”.

Valerio Massimo Manfredi: “Molti saggi, chiamiamoli così, del nostro Paese sostengono che il sentimento patriottico viene fuori se la nostra nazionale vince ai mondiali di calcio. Quando mi chiedono: ma tu per quale squadra fai il tifo? Rispondo solo la nazionale quando vince, altrimenti non mi diverto. E la Formula uno? Altrettanto se vincono le rosse io sono felice. Tre anni fa avevo pubblicato un romanzo che si intitola Teutoburgo che è una giornata funestissima nella storia dell’impero romano. Nella foresta di Teutoburgo infatti tre legioni guidate da Publio Quintilio Varo vengono sterminate dall’esercito germanico condotte da Arminio. Ero a Barcellona, nella giornata di San Jordi, quando tutti gli uomini regalano alle loro compagne una rosa bianca e le donne ricambiano con un libro. Io ero stato intervistato dal giornalista Jacinto Antòn, che è anche un mio carissimo amico. Lui mi presentò e mi chiese: Adesso dove vai? Vado a Teutoburgo. Vengo anch’io. Ci troviamo all’aeroporto di Bologna, noleggiamo la macchina. Arriviamo all’una del mattino alla cittadina vicino a Teutoburgo. Io dico al mio amico: Mi serve una rosa bianca che voglio deporla sul campo di battaglia. Il giorno dopo non c’era nessun fiorista aperto, allora abbiamo portato via una delle rose che c’erano sui tavolini del ristorante. Arriviamo nel luogo dove ci fu la battaglia, nel punto in cui c’è una tavola con la foto di un paio di sandali appartenuti ad un ufficiale romano che è morto qui. Allora mi inginocchio e depongo questa rosa bianca. Mentre sto deponendo la rosa – continua a raccontare Valerio Massimo Manfredi – sento alle spalle un forte brusio: c’era una scolaresca di studenti tedeschi. Mi si avvicina una signora, secondo me era la prof, che, in inglese, mi chiede il perché del mio gesto. E io sempre in inglese le rispondo: Perché sono italiano, signora e quindi tengo per i nostri. Ma secondo voi ha senso che teniamo per gli altri? Io non sono nazionalista, perché i nazionalisti hanno combinato solo dei disastri. Il patriottismo è una virtù ed è normalissimo che ami il luogo dove sei nato, dove sono sepolti i tuoi nonni, i tuoi genitori. Beviamo il vino di quella terra, mangiamo il pane di quella terra come hanno fatto tutti i nostri antenati per una trentina di secoli, durante i quali il filo rosso della civiltà non si è mai interrotto”.

Valerio Manfredi si lascia trasportare dall’entusiasmo: “Andate in qualunque parte del nostro Paese e vi renderete conto che in qualunque secolo, in qualunque anno, in qualunque giorno, il nostro popolo ha creato meraviglie. La civiltà è il nostro più grande tesoro. E vedete, tante volte la gente si stupisce dei nostri comportamenti. Ma c’è un fatto che ci distingue, noi siamo diversi, noi abbiamo assorbito un modo di pensare che si chiama umanesimo. Io mi ricordo bene quando ci fu il terremoto, primo a Gemona poi in Irpinia. Io sono andato giù con un gruppo di miei colleghi, abbiamo lavorato fino ad essere stremati. C’era una sequela di auto, di camion, di roulotte di gente che partiva così e andava a dare una mano. Sapete perché? Perché amiamo il nostro Paese anche se tante volte ci comportiamo in un modo tale da non meritarlo”.

Valerio Massimo Manfredi è un fiume in piena. “Vedete, quando noi nel 1861 abbiamo ereditato il nostro Paese lo abbiamo trovato a pezzi. È come se uno ricevesse una lettera da un notaio che gli annuncia di avere ereditato un castello e quando lo va a vedere lo trova a pezzi. Allora a questo punto dice: Ma che scherziamo? io me ne vado. Ma c’è anche la possibilità che questa persona dica: Ma quel castello l’hanno costruito i miei avi e mangerò l’erba del prato piuttosto che abbandonarlo e poi si rimbocca le maniche. Io ricordo che una volta un mio amico mi invitò ad una festa e lì incontrai il rettore di Ca’ Foscari che mi chiese di fare il discorso della consegna dei diplomi di laurea. Quel giorno era grigio, piovigginava e per due volte il nostro parlamento aveva fallito l’elezione del nostro presidente della Repubblica. Io mi sono chiesto: Cosa gli dico a questi ragazzi? Ahi serva Italia di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta… questo avrei dovuto dire. In quel momento sento un passo che si fa più veloce, il direttore di Ca’ Foscari mi poggia una mano su una spalla: il presidente Napolitano ha accettato un secondo termine e io mi sono sentito levare un macigno dal petto e persino, sembra una storia inventata, ma è tutto vero, si apre uno spiraglio nel cielo e un raggio di sole incendia la facciata di San Marco e i quattro cavalli forse usciti dalle mani di Lisippo, lo scultore da cui Alessandro Magno si faceva ritrarre. Conoscete un altro Paese in cui ci sia della roba del genere? Non so cosa ho detto, i ragazzi si sono alzati in piedi ed hanno applaudito le mie parole che non ricordo, ma sicuramente le ho pronunciate con tutto il cuore. E alla fine ho detto: Ragazzi siete il futuro del nostro paese, mettetecela tutta, comportatevi in maniera impeccabile, vi voglio bene”.

Anche il pubblico al centro congressi applaude con calore. Ci sarebbe tempo per un’ultima domanda, ma Cavezzali cede volentieri il passo alla lettura delle ultime pagine del libro. Valerio Massimo Manfredi legge scandendo bene la voce: pagine emozionanti e profonde, che parlano di speranza, che raccontano di una parte importante d’Italia solidale, di milioni di persone credono nel loro Paese.

Infine, una domanda di un signore del pubblico offre un’ultima opportunità allo studioso di raccontare quanto siano profonde le radici della nostra storia e della nostra cultura.

“Quando Teodorico si accorse che non c’era verso di saldare i visigoti con i romani, chiamò gli intellettuali, Simmaco, Boezio, Cassiodoro e disse loro: Andate dove volete, costruite una grande casa, un monastero chiamate gli scribi da tutt’Italia e fategli ricopiare tutta la nostra storia, la nostra eredità letteraria e civile. E così fecero: quel luogo fu chiamato vivarium e c’è ancora se andate in Calabria potete vederlo. Tutti quei testi ricopiati furono catapultati in tutta Europa che ci deve la civiltà. Anche questo – conclude Manfredi – è avvenuto solo in Italia”.