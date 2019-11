Ai Live del Moog Ravenna concerto della band russa Gnoomes

E’ in programma questa sera, lunedì 25 novembre alle ore 21.30, ai Live del Moog Ravenna, in vicolo Padenna n. 5 Ravenna concerto della band russa dei Gnoomes.

La band, divenuta quartetto dall’originaria formazione a tre, viaggia sempre tra psichedelia, kraut techno e kosmiche pop. L’intento principale, con il terzo album intitolato “MU!”, parola dalle origini giapponesi, derivata dalla filosofia zen, è di suonare in maniera ancor più dinamica, restituendo l’energia delle esibizioni dal vivo a parziale discapito della componente elettronica.

In uscita il 31 maggio 2019, MU! è stato registrato in parte nella stessa stazione radio sovietica dove era stato inciso il precedente Tschak!.