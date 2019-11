Attraversamento pericoloso sulla via Ravegnana: le auto sfrecciano a velocità eccessiva

E’ stato riaperto il Ponte delle Assi in data 4 novembre scorso e, da tale data, abbiamo già avuto quattro incidenti (dei quali uno con un ferito) all’incrocio con via Falconieri; eppure una graduata della Polizia Municipale mi aveva chiamo al telefono promettendomi, visti i vari esposti da me inviati alla Pubblica Amministrazione, un controllo più intenso e severo su questa strada in cui anche i mezzi pubblici superano di gran lunga il limite dei 50 km/h, velocità ritenuta pericolosa nei centri abitati e in prossimità di passaggi pedonali.

Ho due cani che vivono in appartamento e devo attraversare parecchie volte la Ravegnana che ora è veramente trafficata; non mi lamento del rumore, ma in una Società in cui i valori hanno lasciato spazio all’individualità, devo lamentare che nemmeno le forze dell’Ordine danno il buon esempio.

Più volte mi sono trovato a dover aspettare sul ciglio della strada causa l’alta velocità alla quale le autovetture sopraggiungevano, con il rischio di essere investito sulle strisce pedonali. Non sono alla ricerca di repressione con multe o quant’altro, ma di qualcosa di educativo, che possa dare la tranquillità a quei cittadini da voi considerati di seconda classe, anche se al pari degli altri, che pagano le tasse ed esigono rispetto.

Vorrei pertanto che, con questa mia ultima, smetteste di fare discorsi elettorali e/o politici , smetteste di dare la colpa gli uni agli altri e faceste finalmente qualcosa di concreto, al fine di rendere sicuro l’attraversamento della Ravegnana all’altezza della via Falconieri, con mezzi dissuasivi per la velocità o un semaforo pedonale a chiamata e illuminazione adeguata per le ore serali in cui attraversare diventa veramente rischioso.

Maurizio ing. Marendon