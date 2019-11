Bagnacavallo. L’azienda Natura Nuova a sostegno del Premio Vivere a Spreco Zero

Il Premio Vivere a Spreco Zero, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il progetto 60 SEI Zero del Ministero dell’Ambiente e Università di Bologna – Distal, giunge quest’anno alla sua settimana edizione e Natura Nuova, azienda di Bagnacavallo, specializzata nella produzione di polpe e frullati di frutta naturali, ha deciso di sostenerlo su diversi fronti.

Il Premio è sostenuto da un pool di aziende – Alce Nero, Conapi, Hera, Unitec, Camst, Conad, Natura Nuova ed Emil Banca – che, attraverso questa mobilitazione, permettono di individuare e valorizzare le buone pratiche a diversi livelli, dagli enti pubblici alle imprese, dalle scuole ai cittadini, alle start up più innovative del settore.

I vincitori, selezionati tra comuni, imprese, scuole e cittadini, dell’edizione 2019 del premio sono stati annunciati lunedì 18 novembre nella sede Emil Banca di Bologna, alla presenza dei promotori Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market e Campagna Spreco Zero, Luca Falasconi coordinatore del progetto 60 Sei ZERO e Daniele Ravaglia, Direttore Generale Emil Banca.

Natura Nuova, martedì 26 novembre nell’auditorium del Ministero dell’Ambiente con l’intervento dell’artista Neri Marcorè (ambassador 2019 del premio), assegnerà il Premio Vivere a Spreco Zero, per la categoria InnovAction, alla piattaforma pugliese Avanzi Popolo 2.0 di Bari (www.avanzipopolo.it) ideata per condividere le eccedenze del cibo fra privati e il recupero delle eccedenze di imprese ed eventi.

“Sostenibilità – ha dichiarato il fondatore di Natura Nuova Gabriele Longanesi – significa natura, ogni giorno. Perché quando ci si riconnette alla terra e alla materia, si ritrova il vero significato dell’unicità. Difendiamo la nostra terra attraverso scelte concrete, riducendo al massimo l’impatto ambientale. Sostenibilità è una scelta culturale, prima che imprenditoriale”.

I dati sullo spreco alimentare: focus Emilia Romagna (forniti da Spreco Zero)

Emilia Romagna virtuosa nella rigenerazione degli avanzi, 1 cittadino su 2 (54%) adotta questa pratica e “solo” il 53% degli intervistati è vittima della scadenza del cibo (il 10% in meno del dato nazionale).

Spreco alimentare come emergenza per 6 cittadini su 10, 1 su 2 teme lo spreco idrico. In Italia lo spreco complessivo di cibo vale oltre 15 miliardi € (15.034.347.348 €), i 3 / 4 dello spreco nelle nostre case.

Pesa 700,7 grammi lo spreco di cibo pro capite settimanale in Italia, per un valore di 3,76 € settimanali, e di 196 € annuali secondo i test scientifici dei “Diari di famiglia” del progetto REDUCE – Min. Ambiente / Università di Bologna Distal.

Lo spreco di cibo a livello domestico in Italia vale quasi 12 miliardi € (esattamente 11.858.314.935 € secondo il test Diari di Famiglia), ai quali va sommato lo spreco alimentare di filiera (produzione – distribuzione), stimato in oltre 3 miliardi € (3.176.032.413 €), ovvero il 21,1% del totale. Lo spreco complessivo di cibo vale quindi oltre 15 miliardi €, per l’esattezza 15.034.347.348 €.

Quanto viene gettato nelle case degli italiani rappresenta quindi i 4/5 dello spreco alimentare complessivo in Italia: parliamo dello 0,88% del Pil (valori a prezzi correnti fonte Istat).

Anche la distribuzione, pur adottando da tempo comportamenti virtuosi e pratiche di recupero del cibo a ridosso di scadenza, ha i suoi “buchi neri”: la stima nazionale è di 220.000 tonnellate di cibo sprecato ogni anno, 2,89 kg/pro-capite, ovvero 18,7 kg di cibo sprecati ogni anno per metro quadro di superficie di vendita, soprattutto frutta e verdura, pane e prodotti da forno, latticini (progetto REDUCE 2018).

E nelle scuole? L’indagine REDUCE sulla refezione scolastica ha calcolato un avanzo medio di 90 grammi nel piatto di ogni studente, e di 27 grammi di cibo intatto, abbandonato nelle mense per ogni pasto. Info e dettagli sul sito www.sprecozero.it.