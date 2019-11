C.L.A.M.A: regala un’adozione a distanza di un cane del canile di Ravenna

Tutto l’anno e non solo a Natale decidi di regalare ad amici, parenti, ma pure a te stesso, la possibilità di una vita migliore a un cane del Canile di Ravenna.

Adottando a distanza uno degli ospiti della struttura con una minima offerta mensile sarà possibile contribuire a sostenere i costi per progetti di educazione di un quadrupede bisognoso, offrendogli così la chance di un’adozione e di una vita migliore.

E’ chiaro infatti che un cane molto timoroso, o poco abituato al rapporto con gli umani, ha pochissime possibilità di essere accolto in famiglia.

Ecco, noi intendiamo cambiare la vita di uno o più cani in difficoltà e voi ci potete aiutare tanto! Più adozioni a distanza ci saranno, più cani problematici avranno possibilità di essere aiutati ad uscire dal canile e vivere nella famiglia giusta per loro.

Il cane da adottare a distanza viene scelto solitamente fra i più socievoli, previo consulto con le volontarie dell’Associazione, ed è possibile incontrarlo periodicamente in canile; diversamente, il cane per cui si attiverà il percorso con l’educatore sarà un altro ospite della struttura comunale, con problemi comportamentali che ne impediscono o limitano le possibilità di adozione.

Per chi ama i cani ma per motivi di tempo o di lavoro non è ancora pronto per accoglierne uno in casa, l’adozione a distanza è un regalo perfetto!

Per informazioni dettagliate sulla modalità di adozione contattate l’Associazione C.L.A.M.A. al numero 3496123736 o alla mailclama2010@libero.it , o visitando il sito www.assclama.it.

Associazione C.L.A.M.A.