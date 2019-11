Cervia. La scala del comune in rosa per una foto con le scarpette rosse

“Questa mattina, Giornata mondiale contro la violenza alle donne, ci siamo ritrovati sulle scale del Comune insieme al Sindaco Massimo Medri, vicino alle scarpette rosse per una foto insieme” – racconta Michela Brunelli Assessore Pubblica Istruzione, Sport, Pace e Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale.

“Un gesto per manifestare che le Donne e gli Uomini del Comune di Cervia sono sempre dalla parte delle donne – prosegue l’Assessora-. Un piccolo gesto che vuole ricordare alla nostra città e a tutti noi le donne vittime di femminicidio e le donne che vivono ancora oggi situazioni di paura e violenza all’interno delle mura domestiche. Questi piccoli oggetti rimarranno esposti fino al 28 novembre e ci accompagneranno in queste giornate dedicate alle donne. Inoltre all’ingresso dello scalone del nostro Palazzo Comunale ci sono le sagome bianche di Donne con scritto “Io posso”. Ringrazio di cuore tutte e tutti coloro che hanno donato le scarpe e che hanno partecipato questa mattina alla foto, il Servizio Sei Donna e Linea Rosa – conclude la Brunelli.