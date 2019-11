Cervia. Alla Sala Sarti proiezione del documentario e presentazione del libro “La città che cura”

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità.

In tale ottica continuano le testimonianze per la stagione 2019-2020: incontri con personalità dell’accademia, della scienza e della cultura che con linguaggi e sguardi da mondi differenti riflettono sulla cultura e le parole del Progetto Sentinelle.

Il secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, con ingresso gratuito, sarà martedì 26 novembre 2019 alle ore 18.30 presso la Sala Sarti, in Via XX Settembre n. 98 a Cervia, con la proiezione del film documentario “La città che cura” per la regia di Erika Rossi.

A seguire verrà aperto il dibattito con la presentazione del libro “La città che cura. Microaree e periferie della salute”, a cura di Giovanna Gallo e Maria Grazia Cogliati Dezza.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna. Sono stati richiesti i crediti formativi ECM per Medici, Psicologici, Infermieri e i crediti formativi OASER per Assistenti Sociali.

Il film racconta una periferia come tante, in cui la solitudine e le difficoltà rendono la vita più difficile: Plinio, un anziano pianista ipocondriaco,non vuole più uscire di casa, Roberto affronta la fatica di vivere dopo un grave ictus, Maurizio paga lo scotto di una vita di eccessi. Grazie al progetto di salute pubblica presente nel quartiere per Plinio, Roberto e Maurizio si aprono nuove opportunità, perché “curare” significa creare relazioni, conoscere le persone e i loro bisogni.

Il libro e il film raccontano un inedito modello terapeutico socio-assistenziale, perfettamente attivo a Ponziana un quartiere della periferia di Trieste e sviluppato attraverso Habitat Microaree: un programma di promozione di benessere e coesione sociale, che prende avvio alla fine del 1998 da un’intesa tra Comune, Azienda Sanitaria, Ater, con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti di alcuni rioni “a rischio”. Il programma realizzato in collaborazione dai tre enti promotori prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e del settore no profit operante sul territorio.

Ad oggi il modello “microarea” rappresenta un unicum in tutta Europa per il carattere innovativo e per certi versi rivoluzionario, basato sulla condivisione e l’altruismo sociale, nonché la predisposizione dei centri di assistenza a non far leva sui numeri e i risultati, ma solo sul benessere specifico di ogni persona.

Il progetto “Più delle sentinelle l’aurora – Welfare dell’Aggancio” è promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cervia. Avviato nel 2013 si inserisce all’interno del percorso Community Lab della Regione Emilia Romagna. L’idea alla base dell’iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere “sentinelle” in caso di situazioni sociale critiche.