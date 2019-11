Cervia. XIV semifinale del Campionato Nazionale di Salame al Ristorante ‘Officine del Sale’

A Cervia, giovedì 28 novembre, si terrà la XIV semifinale del Campionato Nazionale di Salame, organizzata dall’Accademia 5T in collaborazione con AssHotel e Fiepet Cervia presso il Ristorante ‘Officine del Sale’.

Dal 2005 l’Accademia delle 5T organizza, con il patrocinio del MIPAAFT, un concorso annuale nazionale per premiare i migliori salami d’Italia, in ragione del gusto e della coerenza con la tradizione del loro territorio. La grande maggioranza dei partecipanti sono produttori medio-piccoli con prevalente riferimento territoriale e molto legati, per la quantità della produzione, a vincoli di stagionalità.

Nell’arco della mattinata, con inizio ore 9, è in programma una breve lezione sul salame, sul ruolo del maiale nella cultura contadina e nella dieta mediterranea, sulla biodiversità, con particolare riferimento a quella delle fermentazioni, sull’importanza della filiera corta nel processo produttivo.

Alle 10.30 Inizieranno i lavori della giuria con le votazioni ed eventuale successivo dibattito. Al termine di una breve presentazione del libro “A Tavola con Leonardo” realizzato in occasione del cinquecentenario dalla scomparsa del Genio di Vinci, saranno conteggiati i voti e proclamazione i vincitori. Il programma

Durante la serata è in programma una cena a tema ‘La biodiversità in tavola’ con l’elezione del ‘Salame Re di Cervia’. Gli ospiti potranno votare i salami con la medesima scheda utilizzata dalla giuria del Campionato Italiano del Salame e sarà eletto, in base al loro voto, il salame “Re di Cervia”

Il Salame e le sue sfaccettature:

salami naturali della semifinale del Campionato Italiano del Salame con presentazione dei prodotti da parte di Guido Stecchi,

presidente della giuria del Campionato del Salame

Birra Viola

Risotto con pasta di Salame di Nero di Parma e Albana

Strati Romagna Pagadebit Dop, Enio Ottaviani

Pancetta di Mora Romagnola porchettata e cime di rapa saltate

Caciara Romagna Sangiovese Superiore Dop, Enio Ottaviani

Il salame di cioccolato agli agrumi

€25,00 tutto compreso

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (info@felixristorante.com)