Al Teatro comunale di Russi va in scena “Con lo Zoo di vetro”

Con lo Zoo di vetro in programma giovedì 28 novembre alle 20,45, al teatro comunale di Russi approda il grande tema del dramma familiare nella lettura dello scrittore statunitense Tennessee Williams, che con questo lavoro si fece conoscere al grande pubblico. Alla regia, Leonardo Lidi – qui alla sua prima prova importante – che ne firma anche l’adattamento, dalla traduzione di Gerardo Guerrieri. In scena Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Mario Pirrello e Anahì Traversi.

Dramma familiare che presenta numerosi tratti autobiografici ricorrenti nell’opera dello scrittore statunitense, tra cui il desiderio di allontanarsi dalla casa natale, il rapporto tormentato con un padre ostile, l’angoscia e la preoccupazione per la malattia mentale dell’amatissima sorella, Lo zoo di vetro è il lavoro con il quale Williams iniziò a farsi conoscere dal grande pubblico. Si tratta di un’opera teatrale il cui debutto data 1944 e che rielabora la trama di Ritratto di una ragazza di vetro, racconto che lo stesso Williams scrisse dieci anni prima. Ne è protagonista Amanda Wingfield, una madre di famiglia che, abbandonata dal marito, ha dovuto assumersi la responsabilità di crescere da sola i suoi due figli Tom e Laura (la quale soffre di un grave handicap fisico), allevandoli in un clima pieno di attenzione e tenerezza ma anche di eccessiva

preoccupazione per il loro futuro.

È una sorta di divertito viaggio personale quello che Leonardo Lidi sta intraprendendo attraverso le famiglie del teatro. Dopo aver recitato il ruolo del padre Agamennone della stirpe degli Atridi in Santa Estasi di Antonio Latella, e dopo aver messo in scena Spettri di Ibsen e il focolare della famiglia Alving alla Biennale Teatro di Venezia, ecco un’altra casa fondamentale per il suo percorso formativo: i Wingfield.

La messa in scena è curata per scene e light design da Nicolas Bovey, per i costumi da Aurora Damanti, per il sound design da Dario Felli, assistente alla regia Alessandro Businaro. Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewanee, Tenne, produzione di LuganoInScena/LAC Lugano Arte e Cultura in coproduzione con Teatro Carcano Centro d’Arte Contemporanea,TPE – Teatro Piemonte Europa e in collaborazione con Centro Teatrale Santacristina.

Note di regia

Lo zoo di vetro, il testo più autobiografico di Tennessee Williams, mi permette di continuare la ricerca tra le dinamiche più basilari ed elementari del nostro inizio e di farlo in maniera attiva, scomponendo e toccando senza preoccupazioni l’universo proposto dall’autore. Come si muove la famiglia nel tempo? Come si sposta il teatro tra i secoli? Il dramma borghese necessita di limiti dettati (anche) dall’amore: analizzare di volta in volta lo spessore delle pareti che ci circondano resta il mio interesse prioritario in questa esperienza registica. Tom/Tennessee, come suo padre, apprende l’arte del fuggire, ma rimane comunque ingabbiato in un album di fotografie, vive costantemente in un limbo tra i tempi e l’unica cosa che può fare, per tentare di progredire e di raggiungere un nuovo luogo, è raccontare al pubblico un pezzo della propria storia. Ma dove andiamo quando camminiamo

nel buio del futuro? (Leonardo Lidi).



Leonardo Lidi

Dopo il diploma d’attore conseguito a Torino e numerose esperienze in cui è diretto da Antonio Latella, Levan Tsuladze, Andrea De Rosa, Kostantin Bogomolov, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e Valter Malosti, Leonardo Lidi decide di confrontarsi con l’impegno registico.

Vincitore del bando College della Biennale Teatro di Venezia per cui dirige Spettri di Ibsen (2018), affronta una prova importante con Lo zoo di vetro, che debutta a Lugano nel novembre 2019.

La vendita dei biglietti si svolge presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni: