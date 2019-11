Il saluto alla città della Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Agostina Melucci

Dopo 43 anni di onorato servizio, la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Ravenna, Agostina Melucci, è giunta alla pensione e saluta tutta la città, con particolare riferimento al mondo della scuola nel quale ha svolto tutta la sua carriera lavorativa. Riportiamo di seguito la sua lettera di commiato.

Un saluto alla città

Nel lasciare, dopo 4 anni, il mio incarico di Dirigente dell’Ufficio scolastico di Ravenna, intendo porgere un saluto e un augurio di buon cammino a tutta la comunità scolastica della Provincia. Il mio passaggio a Ravenna è stato da me vissuto come molto significativo perché ho conosciuto persone di grandi qualità intellettuali, morali e professionali. Ho potuto vedere come le istituzioni dello Stato e la società politica, civile e religiosa operino e cooperino a livelli esemplari per onestà, intensità d’impegno, rigore, alta qualità della Pubblica Amministrazione.

La vita di una scuola è fortemente connessa alla città in cui questa svolge la sua funzione. E’ tutta la città che educa, anche attraverso il complesso della qualità urbana, materiale e immateriale e qui in Ravenna può farlo grazie a un immenso patrimonio culturale e artistico.Ho operato cercando di intensificare l’impegno in termini di cultura e di interesse per l’educazione riproponendo valoriin sintonia con la migliore tradizione ravennate e della nostra Regione. La scuola ha sempre saputo muoversi con sicurezza anche nelle situazioni più difficili.

Ha vissuto il processo di integrazione scolastica dapprima degli alunni in situazione di handicap,poi degli immigrati, come un fattore di cambiamento positivamente incisivo sulla didattica, l’organizzazione, la relazionalità, l’interazione con l’alterità.In situazione generale di instabilità e di incertezza come quella della nostra epoca è ancora più necessario che la scuola continui a porsi quale fattore dinamico di stabilità e di sicurezza: sicurezza di riferimenti umani, culturali, scientifici, etici, pratici.

Porgo i miei auguri al Dirigente che mi succederà. La difficoltà del suo compito sarà invero agevolata da un personale dell’Ufficio di particolare preparazione e dedizione che in questi anni mi ha aiutato in modo straordinario. Un ringraziamento particolarissimo alla dott.ssa Cinzia Tartagni. Terminano oggi quarantatre anni di vita scolastica, tra periodo in cui ho insegnato, quello in cui ho sostenuto l’attivitàispettivaed esercitato lafunzioneun tempo chiamata di Provveditore agli studi. Agli studi ravennati ho cercato in effetti di provvedere con tutte le mie forze.

Un abbraccio agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e a tutti i membri delle comunità scolastiche, protagonisti del ruolo centrale e insurrogabile che la scuola riveste nel costruire una società, un’economia e uno Stato migliori.Auguro a voi tutti tanti anni felici sulla via di “virtute e canoscenza”.

Agostina Melucci