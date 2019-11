Casola Valsenio, la Santa Messa per celebrare S. Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco

Per la ricorrenza del 04 dicembre, S. Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è in programma la celebrazione della Santa Messa per domenica 1° dicembre alle ore 11:00 alla Parrocchia S. Maria Assunta sita in Piazza della Chiesa nr. 2 – Casola Valsenio.

Con l’occasione la Sede del Distaccamento Volontario VV.F. di Casola Valsenio, sita in Via XXV Aprile, come consuetudine, sarà aperta al pubblico con esposizione degli automezzi del Distaccamento dalle ore 15:00 alle ore 18:00”.