“Corpo reale e corpo ideale”. Un incontro sui problemi dell’adolescenza a Faenza

Il 29 novembre 2019, alle 20.30, presso il complesso degli ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, il Centro per le famiglie dell’U.R.F., nell’ambito del progetto della “scuola genitori con figli adolescenti”, ha organizzato un incontro dal titolo “Corpo reale e corpo ideale” Imbarazzo e vergogna in adolescenza” con il dott. Antonio Piotti, psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano, impegnato prevalentemente nel trattamento delle crisi scolastiche, del ritiro sociale e nella prevenzione di gravi comportamenti auto lesivi.

Gli adolescenti di oggi navigano in acque molto diverse rispetto al passato: in questo scenario affettivo e culturale completamente nuovo, gli adolescenti hanno sviluppato nuove modalità di rappresentarsi il corpo, le relazioni e il futuro. Sempre di più il sentimento della vergogna diventa pervasivo, derivante da aspettative ideali straordinariamente esigenti e dunque spesso destinate ad essere deluse.

La ricerca esasperata di ammirazione e di riconoscimento sociale da parte dei pari e della rete, spesso genera problemi con il proprio sè, con quella parte dell’adolescente che non sembra adeguarsi all’immagine ideale tanto ambita. E’ proprio il corpo che a volte diventa qualcosa di inaccettabile, fonte di vergogna insostenibile che può portare a importanti crisi evolutive.

Per questo motivo è importante promuovere l’acquisizione di competenze che consentano di utilizzare chiavi di lettura non banali ai comportamenti degli adolescenti odierni, i quali ricercano, oggi più che mai, adulti autorevoli, capaci di accompagnarli verso il futuro, senza lasciarli soli.