Fabio Geda con “Una domenica” racconta il rapporto fra genitori e figli nell’epoca della solitudine di massa

“All’alba di quella domenica c’era mio padre, affacciato alla finestra della cucina, al terzo piano della casa di Lungo Po Antonelli… Aveva 67 anni ed era vedovo da otto mesi, durante i quali aveva scoperto di aver prestato nel corso della vita più attenzione alle cose urgenti che a quelle importanti; ma a tale proposito, ormai, non c’era molto che potesse fare, se non dimostrare a se stesso e ai figli di sapere attraversare il resto del tempo distinguendo con maggiore consapevolezza le une dalle altre”. Inizia così “Una domenica”, l’ultimo romanzo di Fabio Geda uscito recentemente presso la casa editrice Einaudi. Lo scrittore, molto popolare anche fra i giovani lettori per la sua produzione letteraria dedicata ai ragazzi, è stato ospite mercoledì 27 novembre alla Classense di Ravenna della rassegna letteraria “Il tempo ritrovato” dove, insieme a Silvia Manzani, ha parlato del suo ultimo libro. Un libro, ha sottolineato la giornalista ravennate, che “affronta un tema grande: lo sguardo dei figli diventati adulti sui genitori”.

Lo sguardo, nel caso specifico, è quello di Giulia, la narratrice della storia, la figlia più piccola del protagonista che ha interrotto i rapporti con il padre. “Una domenica” racconta appunto di una domenica qualsiasi, di un padre che attende per il pranzo la figlia maggiore insieme alla famiglia che però non arriverà perché la nipotina ha un piccolo incidente. Una storia che nasce da un incontro a Helsinki con una signora palermitana.

“Mi accorgo – racconta l’autore – che fra il pubblico c’è una donna che, un po’ per l’incarnato mediterraneo che differiva dal pallore che la circondava, un po’ perché ascoltava me e non l’interprete ho immaginato essere italiana. Una signora di una certa età, che alla fine si avvicina. Mi racconta di essere di Palermo, che ha una figlia che lavora lì. Mi dice: Ho una certa età ma finché ce la faccio, una volta all’anno vengo qui trovare mia figlia e i miei nipoti. Però, aggiunge, ho anche un altro figlio e lui invece vive e lavora in Sudafrica, per cui una volta all’anno, finché ce la faccio, prendo l’aereo e vado a trovarlo. Tutto questo me lo dice con un certo orgoglio. Poi si immalinconisce: Però sai, non è esattamente la vecchiaia che avevo immaginato. Io vivo a Palermo e sono vedova da un po’, mi aspettavo di fare la nonna, di andare a prendere i miei nipotini da scuola, di fare le conserve, di fare i pranzi di famiglia la domenica. E chiude proprio dicendomi: Le domeniche, a volte, sono molto lunghe. E io sono uscito da quell’incontro con l’idea che dovevo scrivere qualcosa su questo. In qualche modo – prosegue Fabio Geda – il mondo, la contemporaneità oggi portano la famiglia ad atomizzarsi, i figli se ne vanno lontano, vanno in qualche parte del mondo a fare carriera e i genitori rimangono a casa e uno di loro ad un certo punto rimane da solo…. Questa piccola cosa è rimasta nella mia testa per un anno e mezzo, poi è cresciuta e finché non mi sono seduto e ho scritto”.

Il personaggio del padre non ha un nome, sottolinea la giornalista ravennate: “Una scelta voluta o è capitato?”. La risposta è buffa e diverte molto il pubblico. “Me lo sono dimenticato – confessa candidamente Geda – si chiama Guido ed ero convinto di averlo chiamato Guido. Quando scrivi accadono un sacco di cose divertenti, non tutto è programmato. Anzi, forse le cose più belle nei libri accadono quando l’inconscio, il caso ti guida. Evidentemente questo personaggio era talmente chiaro nella mia testa che appena l’ho buttato sulla pagina ha cominciato a muoversi e non è stato più necessario definirlo tanto che non l’ho praticamente descritto e non l’ho neppure chiamato, ma alla fine meglio così: ognuno di voi può battezzarlo con il nome che vuole”.

“Di Guido – dice Silvia Manzani – sappiamo che ha passato la vita a costruire ponti in giro per il mondo. Quando parliamo di ponti, metaforicamente pensiamo all’idea di un legame. In questo libro ci sono dei legami molto forti, come quelli dei figli con il padre, con la madre, però ci sono anche dei legami che nascono da incontri casuali”.

“ Guido – lo scrittore rivela un po’ di trama del romanzo – va a passeggiare e incontra una madre e un figlio preadolescente, Elena e Gaston, e passerà la giornata con loro. Io ho fatto per dodici anni l’educatore prima di dedicarmi esclusivamente alla scrittura. In campo educativo si parla spesso di relazione debole che in realtà è preziosissima, perché molto spesso le relazioni in cui siamo molto invischiati sono importantissime, bellissime, fondamentali, ma proprio perché siamo molto invischiati sono molto complesse da gestire. Alle volte è la relazione debole che è quella del professore, dell’allenatore, del vice-parroco, dello zio, del cugino, del vicino di casa… quelle relazioni lì che non sono così invischiate come quelle fra genitori e figli che invece si portano dietro tutta una struttura fatta di proiezioni ed aspettative, sono fondamentali. Oltre a quelle c’è la relazione casuale che è fatta di persone che incontri, sfiori e dopo un secondo sono scomparse. Paradossalmente – afferma Geda con convinzione – alle volte ci lasciamo andare a confessioni profondissime più con questi ultimi che con tutti gli altri. Perché lo sconosciuto che mi sfiora e poi scompare è proprio quello che a cui posso affidare la mia confessione intanto non mi tornerà indietro nulla, lui sparirà con ciò che ho detto. Mentre qualunque cosa io dica a qualcuno che continuerò a vedere giorno dopo giorno, quella cosa influirà sul nostro rapporto. L’incontro fra Guido, Elena e Gaston è fondamentale”.

Silvia Manzani: “C’è anche un altro incontro in questo libro, che è quello fra Giulia ed un anziano in un bar”. “Guido – risponde l’autore – ha tre figli, Alessandro il più piccolo che lavora ad Helsinki, c’è la figlia più grande Sonia che è andata a vivere a Biella e poi c’è Giulia che è la figlia di mezzo, che fa teatro. Lei gira il mondo, in questo momento della storia vive a Roma, però gira il mondo facendo la regista. Lei dice alcune cose sulle storie che sono molto importanti per me, mi sono un po’ proiettato in questo personaggio come narratore. Una cosa che ho capito molto bene quando facevo l’educatore è che non c’è nessuna storia difficile da raccontare come la nostra storia personale a noi stessi, per cui abbiamo bisogno di vederla rispecchiata in un’altra storia per riconoscerla, oppure abbiamo bisogno di consegnarla a qualcuno che ce la ri-racconta in modo che noi possiamo guardarla dall’esterno e comprenderla e a volte farci pace. Io – ricorda Fabio Geda – in comunità-alloggio facevo tante cose, ma soprattutto parlavo un sacco. E capitava che i miei ragazzi mi consegnavano brandelli delle loro storie ed io ero chiamato a ripulirli, cucirli, metterli in ordine e raccontarglieli in modo che loro potessero guardarli dall’esterno e capire finalmente qual era la loro storia. In questo logorio del rapporto fra Giulia e suo padre, Ernesto l’anziano che incontra al bar ha esattamente quello scopo lì: nel rapporto con questo signore lei riconosce le fratture o le possibili fratture che hanno messo a rischio il rapporto con il padre, quindi riconoscendosi ci ragionerà”.

Invitato da Silvia Manzani lo scrittore legge un passo libro.

“Giulia – afferma la giornalista – ha sul padre un giudizio più netto, mentre la sorella Sonia non sembra così giudicante. Questa è la grande domanda: abbiamo diritto di giudicare la vita dei nostri genitori una volta che siamo diventati adulti? E tu ti sei dato una risposta a questa domanda? “. “Sì – risponde l’autore – è inevitabile giudicare il comportamento dei nostri genitori nel momento in cui raggiungiamo l’età che loro avevano quando eravamo ragazzini e per noi erano soltanto mamma e papà. Arriva un momento in cui arriviamo a quell’età e ci rendiamo conto che i nostri genitori erano molto altro. Ti rendi conto che mentre erano tuoi genitori hanno avuto tutta una vita e magari hanno avuto altre relazioni, e sono successe cose che tu non sapevi e, ad un certo punto, le scopri e quindi è inevitabile che tu vada a giudicarle. È ovvio che io dico sempre che dobbiamo riuscire a giudicarle con molta tenerezza. Innanzitutto perché noi non siamo loro, poi perché i tempi sono sicuramente cambiati e poi sicuramente non sappiamo tutto e non lo sapremo mai. Quindi – continua Geda – non si tratta tanto di giudicare nell’ottica del tribunale impietoso che deve comminare una pena. Si tratta semplicemente di dire: ok, io cosa avrei fatto, lo accetto, non lo accetto. Il segreto che si muove in tutto il libro è che il padre che è ingegnere e che ha girato tutto il mondo costruendo grandi opere, è stato tanti anni in Venezuela a lavorare ad un grosso viadotto e ad un certo punto, quando sono ancora ragazzini, Alessandro, il figlio piccolo, intercettando una telefonata del padre intuisce che il padre in Venezuela ha una relazione con una donna. Lui comunque è stato un padre affettuoso e all’apparenza il padre e la madre si sono sempre rispettati… allora come dice Sonia: sono affari loro. Giulia invece non riesce. Giulia è la classica bambina che pensava che il padre fosse il cavaliere senza macchia e senza paura e quando scopre che era un essere imperfetto come tutti gli uomini… più in alto stai quando cadi è un casino. Su questa storia qui il libro e Giulia ragionano e ovviamente non c’è una risposta che va bene per tutti”.

“Tu quando hai capito – chiede Silvia Manzani – che i tuoi genitori non sono perfetti come li vedevamo da bambini?”. “Io credo – confessa lo scrittore – di avere aperto gli occhi intorno ai 16, 17 anni. Prima i miei erano quelli che avevano sempre la risposta per tutto. Poi negli anni della adolescenza cominci ad avere idee diverse, cominci a contestare. Il problema per me è stata l’impossibilità con mio padre di vedere questo rapporto evolversi oltre questa fase di conflittualità perché mio padre è morto quando io avevo 28 anni. Dagli anni in cui per me era perfetto agli anni in cui il nostro rapporto si nutriva di un’importante conflittualità, lì tutto si è interrotto. E questa per me è stata una grande lezione, per cui con mia madre mi sono detto: non voglio perdere tempo. Per cui, dalla morte di mio padre, con mia madre sono caduti tutti i veli, abbiamo cominciato a dirci qualsiasi cosa”.

Silvia Manzani: “Io vorrei omaggiare Marcella, la mamma di Sonia, Giulia e Alessandro che è morta ma che nel libro è presente. Viene descritta come una donna paziente, protettiva. Ma ad un certo punto Giulia si chiede: Ma siamo sicuri che la mamma non avesse una vita oltre noi?”

“La coppia – spiega l’autore – è una coppia anni Settanta, che ricalca quel tipo di famiglia: l’uomo che lavora e la donna che sta in casa e magari ha rinunciato alla propria carriera. Marcella è quel tipo di mamma lì: quella mamma che è casa, che diventa il collante di altre relazioni all’interno della famiglia, una specie di radiotrasmettitore che fa sì che tutti sappiano sempre tutto di tutti e tutti siano sempre informati in modo che tutti si sentano sempre vicini agli altri, perché il suo obiettivo è tenere unita la famiglia e quindi vive il mondo guardando attraverso gli occhi dei figli e del marito. Però non è infelice per questo. E quindi quando lei scompare improvvisamente, il suo fantasma continua ad aleggiare. È un personaggio che di fatto c’è pochissimo, ma anch’io le sono molto affezionato”.

“Ma tu – incalza l’intervistatrice – in quale dei tre figli ti riconosci di più: Giulia, Sonia o Alessandro?” “In Giulia moltissimo. Innanzitutto per il fatto del lavoro, e quindi la riflessione che fa sulle storie: come dicevo prima. La storia più difficile da raccontare in assoluto è la nostra storia personale a noi stessi per cui abbiamo questo bisogno di qualcuno che raccolga la nostra storia per raccontarla e questa è un po’ la funzione sociale della letteratura, del cinema, del teatro, della musica. Rispetto al discorso del padre sarei stato più molto come Sonia e Alessandro”.

Prende la parola Matteo Cavezzali, il curatore della rassegna “Il tempo ritrovato” che dopo avere fatto gli onori di casa era rimasto in disparte ad ascoltare con attenzione. “Visto che ti muovi in ambiti diversi, come decidi che una storia ha un taglio più adatto per i ragazzi e viceversa? Adotti accorgimenti diversi sulla base di chi sarà il tuo lettore?”.

“Sicuramente – è la risposta dell’autore – dipende molto dall’argomento: noi leggiamo i libri che ci interessano e ciascuna età della vita è più sensibile a certe situazioni. Una storia come quella raccontata in questo libro non avrei mai messo in conto che potesse anche interessare ai ragazzi, quindi ho subito immaginato che fosse una storia che potesse interessare a noi. Non è un problema di scrittura o di comprensione del testo che un quindicenne o un sedicenne potrà leggere facilmente, ma piuttosto che non troverà un gancio per i propri sentimenti. Non c’è neppure quell’avventura che può fare appassionare un undicenne a una storia di pirati: stiamo parlando di persone normali che fanno cose normali. Immagino che Una domenica sia un libro che può interessare da una certa età in poi e in un certo momento della vita. Dai 35 in su. Allora puoi essere Giulia, puoi essere Guido, puoi essere la figlia che va via di casa… Solitamente quando scrivo libri per adolescenti e preadolescenti, ho molto bene in testa avendoci lavorato per molti anni, quali sono le cose che occupano la loro mente, il loro cuore, la loro pancia. La cosa più facile per me è avere un personaggio narratore adolescente, perché in questo caso io sono già obbligato a mettermi in sintonia con quel mondo: il sentimento, la rabbia, lo stupore sarà quello di un tredicenne che ovviamente è diverso da un trentenne. Dipende dagli argomenti e dalla storia, non è mai un fatto di lingua. Questa è una delle mie battaglie personali che porto avanti per convincere gli scrittori per ragazzi che non devi fare i gigioni per piacere ai ragazzini. È un problema di sguardo, di come entri dentro l’argomento della storia”.

L’incontro sta per finire, ma c’è tempo anche per una preziosa anteprima: chi ha amato la storia di Enaiatollah protagonista del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” avrà una bella sorpresa.

“Il prossimo anno sono dieci anni dalla sua prima uscita – ricorda Fabio Geda – e tutti gli anni l’editore è venuto a chiedermi se facevo un secondo libro. Io sono nove anni che dico di no, che dico che lo scriverò solo quando ci sarà una nuova storia da raccontare. La storia è arrivata, perché sono accadute delle cose molto belle e molto interessanti nella vita di Enaiatollah: ha rivisto la sorella, si è laureato, si è sposato, ha 31 anni adesso, non è più il bimbo che tutti quanti ancora ci portiamo nel cuore dal libro. È un giovane uomo con tutta una vita bella che soprattutto in questo momento storico mi fa piacere ritornare a raccontare. Quindi con lui stiamo lavorando al racconto dei dodici anni che separano l’ultima pagina de Nel mare ci sono i coccodrilli, la telefonata con la madre a dopodomani”.

“Titolo provvisorio?”, chiede Cavezzali. “Non lo so, sarà un diario di quei 12 anni. Non ho nessuna idea di come si intitolerà, anzi – lo scrittore si rivolge a tutti i presenti – se vi viene in mente qualcosa, fatemelo sapere: mi trovate in giro sui social”.