Rianimazione letteraria. All’ospedale di Ravenna arrivano Rachele Bindi e Giuseppe Giacobazzi

Weekend ricco per Rianimazione letteraria grazie a due incontri straordinari: sabato 30 novembre alle ore 15.30 presso la sala conferenze DEA al 7°piano dell’ospedale di Ravenna sarà ospite Rachele Bindi, nota libroterapeuta italiana che accompagnerà degenti, personale ospedaliero e cittadini in un percorso lungo 135 libri per imparare a leggere nel profondo delle storie ed esplorare se stessi alla ricerca della felicità.

La scrittrice, attraverso citazioni e riflessioni da I libri che fanno la felicità, edito da Vallardi, guiderà i presenti su un cammino letterario che conduce, passo dopo passo e una domanda dopo l’altra, a quelle “verità profonde e durature che sono l’ingrediente indispensabile per una vita felice”. Grazie a Virginia Woolf si potrà dimenticare la frenetica agenda della giornata, con Arundhati Roy ci si potrà perdere nella meraviglia delle piccole cose, sulla scia di Philip Roth s’imparerà a rivalutare gli affetti familiari, insieme a Stephen King si sconfiggeranno le paure proprio come fanno i ragazzini protagonisti di It. Accompagnati dalla voce di Sandra Melandri, s’intraprenderà un viaggio attraverso generi ed epoche per indagare se stessi e scoprire il vero significato della parola felicità.

Domenica 1 dicembre alle ore 15.00,sempre alla sala conferenze Dea,sarà invece la volta del comico, scrittore e attore Giuseppe Giacobazzi, alias Andrea Sasdelli che con la sua proverbiale comicità e ironia racconterà dei suoi esordi come comico e dei suoi tanti spettacoli attraverso le pagine del libro Un pò di me, edito da Sperling & Kupfer.

Sarà un vero divertimento sentirlo parlare della sua solida formazione culturale avvenuta fra bar e motorini truccati. Confesserà le ansie che divorano gli uomini di spettacolo: «E stasera, dove si mangia?» Perché se fai centinaia di rappresentazioni nei teatri, in giro per l’Italia, la cena deve essere un momento intimo, sublime, così ignorante da doverci lasciare un pezzo di cuore e, a volte, pure di fegato. In questo libro, Giuseppe Giacobazzi si mette a nudo e racconta chi è davvero, sinceramente, con l’umorismo dissacrante di sempre e un pizzico di tenerezza in più. Perché ora c’è anche lei, Arianna, che lo chiama «papà», ed è il nome più bello del mondo.

Sarà presente, insieme a Livia Santini, il dott.Paolo Tarlazzi, direttore del presidio ospedaliero di Ravenna. Entrambi gli incontri sono curati da Patrizia Baratoni e sono dedicati ai degenti,al personale ospedaliero e ai cittadini.

L’iniziativa del 30 novembre di Rianimazione letteraria si avvale della collaborazione con Linea Rosa, un’ Associazione di Volontariato nata il 2 Dicembre 1991 per volontà di un gruppo di donne che condividevano il desiderio di combattere la violenza contro le donne. Linea Rosa oggi è un Centro Antiviolenza che aiuta e sostiene le donne attraversano momenti di disagio e di difficoltà o che subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche.