Acquerellisti Faentini in mostra al Molinella Café

Inaugura sabato 30 novembre 2019 alle 17.30 al Molinella Café, in Corso Mazzini 26 a Faenza, un ciclo di mostre a rotazione dei soci dell’Associazione Acquerellisti Faentini. Presente in ogni step, in omaggio alla memoria, per concessione della famiglia, un quadro del fondatore e primo Presidente dell’Associazione Silvano Drei, scomparso nel 2017, impronta “incancellabile sempre presente nel cuore e negli eventi degli Acquerellisti”, la mostra, dal titolo “Molinella Café – Incontri d’arte”, vedrà di volta in volta la presenza di altri quattordici artisti che, affiancando Drei, esporranno le proprie opere per circa un mese e mezzo.

Si comincia così con Silvano Drei e Paola Alboni, Anna Bacchilega, Delvio Biserni, Adriana Cantagalli, Silvia Castrogiovanni, Rossella Civolani, Giuseppe Deliso, Giovanna Ferniani, Santa Martini, Francesco Panetta, Paolo Rava, Marisa Sangiorgi, Marinella Zaccherini e Marina Zaramella.

La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 9 gennaio 2020. Dopo una breve pausa l’esposizione proseguirà con il Maestro Drei e altri quattordici artisti dell’Associazione sulla stessa riga e così di seguito dando spazio ai soci che vorranno partecipare.

Cura la mostra e la fotografia Roberta Savolini, l’allestimento l’Arch. Paolo Rava, il primo testo critico l’Arch. Monalisa Valmori, la grafica il Vicepresidente dell’Associazione Roberto Ortali, sotto la direzione del Presidente Prof. Rolando Giovannini.