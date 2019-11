Alla biblioteca Taroni di Bagnacavallo torna “Letture per crescere”

È dedicato ai finali a sorpresa l’appuntamento di novembre con le “Letture per crescere” della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo in via Vittorio Veneto 1.. Sabato 30 novembre 2019, alle 10, i lettori volontari proporranno “E vissero insieme… felici e contenti (?)”, una selezione di storie dai finali a sorpresa in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto Nati per leggere, è realizzata in collaborazione con l’associazione Comunicando. La lettura, rivolta a bimbi dai 2 ai 5 anni, è gratuita.