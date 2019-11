Cena sociale per l’Atletica Icel di Lugo: “festeggiamo passione, impegno e sacrificio dei nostri atleti”

Sabato 30 novembre alle 18 presso la Rosa dei Venti di Cá di Lugo (via Fiumazzo 161) l’Atletica Lugo Icel si incontra per la tradizionale relazione sull’attività dell’anno che si sta concludendo e per le premiazioni degli atleti. A seguire ci sarà la cena. All’incontro saranno presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente dell’Icel Scpa Andrea Babini e l’olimpionico del bob a 4 Lorenzo Bilotti.

“Siamo al termine di un nuovo anno di successi per gli atleti dell’Atletica Lugo, a cui Icel ha deciso da dare la propria fiducia – spiega Andrea Babini -. Un anno in cui i ragazzi hanno riportato numerosi successi ma non sono questi, almeno per noi, a fare notizia. L’atletica Lugo non è solo storia di premi vinti e record battuti, ma è soprattutto impegno, passione e sacrificio da parte di tutti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti che fanno parte di questa meravigliosa squadra”.