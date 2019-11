Faenza. All’Itip Bucci un convegno dedicato alle aziende tra tecnologia e ricerca

Il 30 novembre 2019, a partire dalle 10,30, nell’Aula Magna dell’Itip Luigi Bucci di Faenza si terrà il Convegno “Aziende: tecnologie e ricerca”, cui farà seguito la Cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio a Studenti della Sezione Tecnica in ricordo di Sergio Minardi e Dante Servadei.

La giornata vedrà l’introduzione ai lavori del dirigente scolastico dell’Itip Bucci di Faenza Gabriella Gardini e il saluto delle autorità. Non mancheranno interventi di imprenditori e tecnici al fine di divulgare le opportunità e le sfide che il comparto tecnico-culturale del territorio si troverà ad affrontare per poter garantire alle nuove generazioni un futuro in termini occupazionali. Le tematiche esposte riguarderanno quindi importanti comparti tecnologici sui quali gli imprenditori del nostro territorio stanno scommettendo:

– Sviluppo delle tecnologie legate alla fibra di carbonio (Ing. Andrea Bedeschi, General Manager della RIBA Composites- Faenza)

– Opportunità offerte dalla crescita delle tecnologie legate alle Auto elettriche (Corinna Posselt, responsabile acquisti della divisione veicoli della Tazzari-Imola

– La questione energia nella transizione verso le rinnovabili (Ing. Massimo Alberti, responsabile dello Studio tecnico SETA srl-Faenza)

· Presentazione dei lavori da parte degli studenti neo diplomati del ns. Istituto che hanno conseguito la Borsa di Studio:

– Lo schiaccia lattine automatico (Casadio Francesco)

– Progettando… grazie all’ITIS (Gieri Loris)

– Conversione di una bicicletta da manuale ad elettrica (Placci Mattia)