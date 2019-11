Il celebre pianista Ivo Pogorelich atteso al teatro Masini di Faenza

Il 29 novembre 2019, alle 21.30, nel teatro Masini di Faenza, il rinomato pianista Ivo Pogorelich si esibirà con un programma incentrato su Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Maurice Ravel. Di quest’ultimo, Pogorelich eseguirà Gaspard de la nuit, una delle sue interpretazioni più celebri e preziose.

Quando Ivo Pogorelich era ancora soltanto un giovane pianista talentuoso, nel 1980, partecipò alla Warshaw International Music Competition; non vinse, ma l’eliminazione dalla finale paradossalmente suscitò più clamore di quanto abbiano fatto altri primi premi ricevuti a prestigiosi concorsi: tra i giurati, infatti, c’era anche la celebre pianista Martha Argerich, la quale, dopo l’esclusione del giovane talento, abbandonò la giuria, non potendo sopportare di premiare qualcuno che non fosse quel “genio”.

Oggi, svariati anni dopo, il giudizio di Martha Argerich non appare minimamente avventato, e la definizione di genio non è inappropriata per definire Ivo Pogorelich. Noto nell’ambiente per la capacità di far risuonare il pianoforte con la stessa esattezza e la stessa maestosità che avrebbe un’orchestra intera, Pogorelich è stato comparato a Horowitz dal New York Times.

Distintosi fin dagli inizi della carriera per via del raro talento, la collaborazione con la Deutsche Grammophon gli ha permesso di incidere le opere dei più grandi compositori di sempre, tra cui Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Haydn, Liszt, Prokof’ev, Ravel, Scarlatti, Schumann, Skrjabin e Čaikovskij; interpretazioni che non sono passate inosservate alla critica mondiale e che gli hanno permesso di guadagnarsi la fama di uno dei migliori musicisti di tutti i tempi e di esibirsi nelle migliori sale da concerto del mondo.

L’eccezionale conoscenza del pianoforte sarà portata da Pogorelich anche a Faenza, dove saranno eseguiti dei brani di grande maestria, il cui livello esecutivo non dipende soltanto dalla perizia tecnica dell’interpretazione ma anche dall’ispirazione e dall’emozione. È il caso delle Suite inglesi di Bach, una raccolta di sette brani composti in forma di danza. Pogorelich eseguirà la numero 3, o Courante, dal nome di una danza francese dal vivace tempo ternario. Oltre a Beethoven, Pogorelich eseguirà anche Chopin, e in particolare il Preludio in do diesis minore e la Barcarolle – derivante quest’ultima non da una danza ma da un’aria vocale. Di quest’ultimo brano fu particolarmente entusiasta lo stesso Maurice Ravel, che in un suo articolo la descrisse con parole ammirate. E sarà proprio Ravel a chiudere il programma, con Gaspard de la nuit, un’opera in tre parti per pianoforte solista, ispirata stavolta non a una danza né a un’aria vocale, ma a tre poesie di Aloysius Bertrand. Opera, quest’ultima, che è ricordata come una delle migliori interpretazioni di Pogorelich.

Programma

-Johann Sebastian Bach

Suite inglese n.3 in sol minore, BWV 808

-Ludwig van Beethoven

Sonata in si bemolle maggiore op. 22

-Fryderyk Chopin

Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60

Prélude in do diesis minore n. 26 op.45

-Maurice Ravel

Gaspard de la nuit