Natale e Capodanno a Ravenna: il calendario delle iniziative tra videomapping, concerti e arte

Sono tante le iniziative previste a Ravenna per le festività natalizie e per Capodanno, e ce ne sono per tutti i gusti: si va dal videomapping di Ravenna in Luce alle mostre d’arte della Biennale del Mosaico, dai concerti agli spettacoli.

Ecco il calendario completo:

RAVENNA IN LUCE

VIDEOMAPPING

18 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Via di Roma, 13

Dalle ore 17 alle ore 22 – Inaugurazione 18 dicembre ore 17

Ingresso gratuito

LIGHT A DREAM

Art direction: Antica Proietteria – Samuele Huynh Hong Son

3D & Motion graphics: Michele Canova – Omar Eisa – Samuele Huynh Hong Son

LIGHT A DREAM è un racconto visionario e fantastico visto attraverso l’immaginario di un bambino che gioca sogna e vede materializzarsi le proprie fantasie in realtà

Realizzato nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede del Laboratorio Aperto di Ravenna al MAR

19 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020

Basilica di San Vitale, Via S. Vitale 17

Dalle ore 17 alle ore 22 – Inaugurazione 19 dicembre ore 17

Ingresso gratuito

IL DONO DELL’IMPERATRICE – Visioni di Eterno®

Concept and director: Andrea Bernabini

Visioni di Eterno® è un progetto dedicato alla valorizzazione in chiave contemporanea degli otto monumenti UNESCO, San Vitale diventerà uno scrigno magico fatto di sogni di storia e di echi luminosi

19 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020

Battistero degli Ariani, Piazzetta degli Ariani

Dalle ore 17 alle ore 22 – Inaugurazione 19 dicembre ore 17

Ingresso gratuito

TRONO D’ORIENTE – Visioni di Eterno®

Concept and director: Andrea Bernabini

L’antico Battistero dei Goti si animerà, nuovamente, di scene oniriche e magiche visioni che porteranno lo spettatore in un viaggio sospeso fra passato e presente.

CHRISTMAS SOUL

CONCERTI E SPETTACOLI

28 dicembre 2019

Piazza del Popolo

Ore 17.30

Ingresso gratuito

SPIAGGE SOUL HOLY FELLAS

Concerto di Musica Soul e Gospel, a cura di Spiagge Soul e Ravenna Manifestazioni

29 dicembre 2019

Piazza del Popolo

Ore 17.30

Ingresso gratuito

VIRGINIA GOSPEL ENSEMBLE

Concerto di Musica Soul e Gospel, a cura di Spiagge Soul e Ravenna Manifestazioni

30 dicembre 2019

Teatro Alighieri, Via Mariani 2

Ore 21

Ingresso gratuito

PAROLE NOTE

Un dialogo fra poesia, musica ed immagini con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato

31 dicembre 2019 | Concerto di San Silvestro

Piazza del Popolo

Ore 23

Ingresso gratuito

SPIRIT OF NEW ORLEANS

concerto di Musica Soul e Gospel, a cura di Spiagge Soul e Ravenna Manifestazioni

1 gennaio 2020 | Concerto di Capodanno

Teatro Alighieri, Via Mariani 2

Ore 11

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria www.ravennaexperience.it

NOREDA GRAVE

Concerto di Musica Soul e Gospel, a cura di Spiagge Soul e Ravenna Manifestazioni

RavennaMosaico 2019

Biennale di Mosaico Contemporaneo

@ MAR – Museo d’Arte della città, Via di Roma, 13

Info: 0544-482477

fino al 12 gennaio 2020

Orari: martedì / sabato dalle ore 9 alle ore 18

Domenica dalle ore 11 alle ore 19. Giorno di chiusura lunedì

Aperture festive il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 11 alle ore 19

Chiusure istituzionali il 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2016

www.mar.ra.it

Chuck Close. Mosaic

RavennaMosaico 2019 Biennale di Mosaico Contemporaneo

Mostra di opere in mosaico dell’artista noto per I suoi ritratti a formato monumentale per la metropolitana di New York.

Visite guidate esclusive nei pomeriggi di sabato e domenica alle ore 16.30

Serata aperitivo/Chuck Close Mosaics (che comprende visita guidata e aperitivo) il venerdì dalle ore 18 alle ore 21

A pagamento, prenotazioni obbligatorie 0544.482477

** Ore 16 solo sabato pomeriggio

LA BIENNALE DEI BAMBINI

Chuck Close. Mosaics. Laboratori didattici e Genitori&bambini

RavennaMosaico 2019 Biennale di Mosaico Contemporaneo

Laboratori didattici per bambini e famiglie dedicati alla mostra Chuck Close Mosaico (a partire dai 5 anni) .

A pagamento, prenotazione obbligatoria 0544.482477

Riccardo. Zalgelmi. Forever young

RavennaMosaico 2019 Biennale di Mosaico Contemporaneo

Venti opere realizzate con i mattoncini LEGO®, un percorso creativo di oggetti, ricordi legati al mondo dell’infanzia. Unico artista italiano LEGO® Certificated Professional. A cura di Davide Caroli

Visite guidate esclusive nei pomeriggi di sabato e domenica alle ore 16.30

** Sabato 7 dicembre e 4 gennaio, dalle ore 10 alle ore 17, (ogni ora ad eccezione dalle ore 13 alle ore 14) l’artista Riccardo Zalmelmi organizza due laboratori a tema natalizio rivolti a bambini a partire dai 4 anni)

A pagamento, prenotazioni obbligatorie 0544.482477

Site specific

Niki de Saint Phalle. Vanitas

a cura di Giorgia Salerno

INFO

IAT Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 18

Domenica e festivi dalle ore 10 alle 16. Telefono 0544.35404; 0544.35755; 0544.482838

www.turismo.ra.it