Politica internazionale: a Lugo si parla di sovranità algoritmica e cyberguerra

Sabato 30 novembre alle 16 si terrà l’ultimo degli incontri dell’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti di Lugo, dedicati ai temi della politica internazionale.

La conferenza, dal titolo “Cyber guerra. Sovranità algoritmica: sviluppo tecnologico e nuove forme di conflitto” sarà tenuta dal professor Francesco Galofaro, docente di semiotica e ricercatore presso le Università di Torino e di Bologna, e si svolgerà nella Sala convegni della Fondazione Cassa-Monte (via Manfredi 10).

Con la presentazione di esempi pratici e casi di studio si affronterà la discussione del concetto di sovranità algoritmica, insieme alle motivazioni che inducono a proporlo anche come efficace chiave di lettura delle attuali relazioni internazionali. In particolare, vengono prese in considerazione l’operazione di ingegneria sociale che ha visto contrapposti Hamas e l’esercito israeliano, l’operazione della guerra portata avanti dagli Usa contro Huawei, i conflitti tra l’Unione europea e Google e, infine, il modo in cui la Cia attribuiva la responsabilità delle proprie operazioni informatiche illegali a Paesi avversari come Cina, Russia e Iran.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lugo.