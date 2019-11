Riordino delle collezioni del MAR: dopo Guidarello tocca alle sale di Guercino, Cecco Bravo e Micco Brandi

Il Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna riprende il percorso di revisione degli allestimenti delle collezioni permanenti con un progetto che interessa la sezione che ospita le opere dal tardo Cinquecento al Settecento, con l’obiettivo di raggiungere, nel tempo, ambienti uniformi e coerenti.

L’impegno intrapreso dal Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna con la collegata Area Infrastrutture civili, Edilizia vincolata, ha poi trovato il convinto apprezzamento della Regione Emilia-Romagna che, con Ibc-Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna, ha sostenuto, fra le tante proposte pervenute dal territorio regionale, la proposta ravennate.

“Siamo particolarmente lieti – afferma l’Assessora alla Cultura, Elsa Signorino – di poter anticipare che un’altra sezione del nostro patrimonio sarà la protagonista di una prossima restituzione. E siamo ancor più lieti di poter annunciare che il percorso di restituzione gode del sostegno della Regione Emilia-Romagna che, con i Piani Museali 2018 – L.R. 18/2000, ha inteso dare ampio contributo all’iniziativa di valorizzazione del patrimonio.”

Entra nel merito il Direttore del MAR, Maurizio Tarantino, precisando che “l’attività di conservazione e valorizzazione delle collezioni si svolge per lo più in condizioni silenziose ma non per questo meno rilevanti: il MAR sta portando avanti un lavoro di rinnovamento e di tutela degli spazi per rendere il museo un luogo sempre più accogliente, sicuro e aggiornato.”

La movimentazione dei grandi formati richiede la preparazione dei muri per l’alloggiamento ed è per questo che le sale interessate resteranno temporaneamente chiuse fino a martedì 3 dicembre e nella giornata di giovedì 5 con il trasferimento del busto di Sant’Apollinare di Thorvaldsen e dei dipinti di grande formato.

Sono invece regolarmente aperte al pubblico le sale che ospitano la collezione Moderna e Contemporanea e le mostre Chuck Close. Mosaics, Riccardo Zangelmi. Forever young e l’installazione Niki de Saint Phalle.

Mentre il programma di restauro, affidato alle ottime cure del laboratorio di Fedeli Restauri di Firenze, è stato avviato per portare le opere a nuova leggibilità dopo il necessario intervento di pulitura, ora si entra nel vivo degli aspetti che interessano gli ambienti con l’ingresso del cantiere edile, acquartierato al secondo piano proprio in questi giorni. In attesa della nuova restituzione, in programma per l’imminente 2020, il museo si appresta a convivere con la forma viva, talvolta chiassosa del cantiere. In vista di nuove restituzioni.