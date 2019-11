Tra architettura e natura, visuale inedita su Ravenna nel video dell’artista Manuela Vallicelli

È disponibile online da oggi, venerdì 29 novembre, il video “Costruttori del Passato. Ravenna”, della durata di 6 minuti, realizzato da Manuela Vallicelli, pittrice e video artista di Ravenna, proiettato in loop dal 6 ottobre al 24 novembre nella sala video dei Chiostri Francescani in occasione di Ravenna Mosaico.

Le immagini rappresentano stratificazioni storiche e architettoniche che interagiscono con la natura presente nella nostra città immersa in sonorità arcaiche. Manuela Vallicelli è una pittrice e video artista di Ravenna. Tra i suoi lavori troviamo il trailer per l’evento Finis Mundi presso il Labirinto della Masone dell’editore Franco Maria Ricci e il videoclip Lulù per il gruppo musicale Cacao.