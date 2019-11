50& PIU’: Ravenna ha 25 nuovi Maestri del Commercio, premio speciale a Ernesto Giuseppe Alfieri

Sono 25 i nuovi Maestri del Commercio di 50& PIU’ Ravenna che hanno ricevuto questa mattina, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, le Aquile d’argento, d’oro e di diamante. Il premio che ha cadenza biennale viene conferito ai soci che hanno svolto l’attività commerciale per oltre 25, 40 e 50 anni.

Erano presenti il Presidente 50&PIU’ Ravenna Ottavio Righini, il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna Giorgio Guberti, il ViceSindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, il Presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambeli, il VicePresidente Nazionale 50&PIU’ Franco Bonini e il Direttore Confcommercio Ascom Lugo Luca Massaccesi.

Nell’occasione è stato conferito un premio speciale ad una personalità ravennate che si è distinta nella propria attività a favore dell’intera comunità. Quest’anno il premiato è Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Ravenna.

Negli anni scorsi il premio è stato assegnato al Cardinale Ersilio Tonini (2003), Pietro Baccarini (2005), Arrigo Sacchi (2007), Cristina Muti Mazzavillani (2009), Antonio Patuelli (2011), Giordano Angelini (2013), Aristide Canosani (2015) e Gabriele Albonetti (2017).

La motivazione del premio è stata letta dal Presidente della 50&PIU’ Ottavio Righini:

“Il premio di oggi vuole essere, oltreché alla persona di Alfieri, un riconoscimento alla Fondazione della Cassa di Ravenna che tanto ha fatto e sta facendo con interventi economici a favore di tutta la nostra comunità. Lo sentiamo uno di noi e lo ringraziamo per quanto ha fatto e per quanto sicuramente saprà dare nel futuro”.

Il Presidente Alfieri si è detto onorato di questo premio e di entrare nell’Albo d’oro del premio speciale Aquile di ferro. Dopo essersi complimentato con i nuovi Maestri del commercio, Alfieri ha sottolineato che la Fondazione Cassa è fortemente interessata alla crescita del territorio con iniziative importanti come ad esempio il restauro di Palazzo Guiccioli che sarà sede dei musei Byron e del Risorgimento.

Secondo una stima, il nuovo Museo Byron porterà a Ravenna circa 40 mila visitatori all’anno, soprattutto anglosassoni e sarà sede italiana della Byron Society, destinata a divenire un laboratorio di studi e ricerche che permetterà di approfondire momenti e aspetti, anche inediti, della vita e delle opere di Byron in Italia.

Alfieri ha poi ricordato il sostegno della Fondazione alla nuova Facoltà di medicina che significa crescita della sanità a Ravenna e che porterà alla realizzazione del Policlinico.

Prima della consegna dei premi, il Presidente di 50&PIU’ Righini ha affermato che “i premiati sono tutti commercianti che hanno dedicato al lavoro i migliori anni della loro vita, anni sicuramente pieni di soddisfazioni e di sacrifici. Non è sempre facile svolgere le attività degli amici che oggi premiamo ma è certo che tutti lo hanno fatto con perizia, onestà e amore. Hanno lavorato per loro, per le loro famiglie ma anche per l’intera comunità. Il premio che assegniamo loro oggi, vuole essere un giusto e meritato riconoscimento ai loro sacrifici”.

Consegnati anche due premi speciali ad Alfredo Dini di Lugo, Targa Socio Emerito per aver ‘doppiato’ i 50 anni, infatti ha 102 anni e Maria Cristina Venturelli dal 2016 Segretario Generale della CCIAA di Ravenna che oggi lascia l’incarico ufficialmente per raggiunti limiti di età.

L’ELENCO DEI PREMIATI

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’argento – 25 anni di attività

Bruno Caravita, Anna Maria Pezzi, Franco Rambelli, Giuliano Zampiga.

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’oro – 40 anni di attività

Pietro Amadei, Ivonne Bartolini, Paolo Biserna, Marcello Cereda, Ferruccio Fortunati, Marcello Montanari, Dante Petitoni, Aldo Pezzi, Elviro Venturini.

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila di diamante – 50 anni di attività

Verdiana Baioni, Francesco Bertozzi, Eligio Braga, Giorgio Cellarosi, Itala Cipriani, Adelmo Cornacchia, Giancarlo Mazzoni, Romeo Mordenti, Paola Nardi, Pier Angelo Rani, Franco Sedioli, Alberto Vigna.

MAESTRI DEL COMMERCIO – Premi Speciali

Alfredo Dini di Lugo, Targa Socio Emerito per aver ‘doppiato’ i 50. Infatti ha ben 102 anni con alle spalle una vita avventurosa che racconta nei suoi scritti. E’ stato commerciante, ma anche soldato, impegato Eni e tanto altro. Premiato da 50& Più nazionale a Salsomaggiore nel 2018 per il racconto ‘Natascia’.

Maria Cristina Venturelli. In Camera di commercio dal 1999, proveniente da Forlì la sua città, nel 201 viene nominatA Segretario Generale Vicario, dal 2016 Segretario Generale della CCIAA di Ravenna. Il 30 novembre 2019 lascia l’incarico ufficialmente per raggiunti limiti di età.

Albo d’oro del Premio Speciale Aquila di Ferro

2003 Cardinale Ersilio Tonini

2005 Pietro Baccarini

2007 Arrigo Sacchi

2009 Cristina Muti Mazzavillani

2011 Antonio Patuelli

2013 Giordano Angelini

2015 Aristide Canosani

2017 Gabriele Albonetti

2019 Ernesto Giuseppe Alfieri