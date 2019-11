Al Bronson di Madonna dell’Albero arriva Caso in full band

Sabato 30 novembre alle 21.30 al Bronson di Madonna dell’Albero arriva Caso.

Caso è Andrea, ha più di trent’anni e viene da Bergamo. Con un passato da batterista punk e un presente più solitario con chitarra di legno e voce, ha inciso diversi dischi, ha suonato molto in tutta Italia, ma non è stanco. A volte lo fa su un palco con le luci colorate, microfoni, batteria e amplificatori. Altre volte lo fa in piedi ad una sedia, senza elettricità e sotto fredde luci al neon. Continua a farlo semplicemente e arriva al Bronson con una full band. Nel 2018 è uscito il suo ultimo album, il quinto, “Ad ogni buca” (To Lose La Track, Sonatine Produzioni e Wild Honey Records), osannato da pubblico e critica.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com

Ingresso gratuito entro le 23

Omaggio donna 00-00.45

Ingresso aftershow 10 € con drink entro le 23