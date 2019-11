Al Goldoni di Bagnacavallo va in scena la commedia “Dal volt da vita l’è una bela fregheda”

Primo appuntamento, sabato 30 novembre alle ore 21 la rassegna di teatro in lingua vernacolare 2019/2020 al Goldoni di Bagnacavallo. Protagonista del palcoscenico sarà la compagnia GAD Città di Lugo con la commedia in tre atti di Paola Mazzotti Dal volt da vita l’è una bela fregheda. La regia è di Laura Ercolani.



Lo spettacolo

La pièce è ambientata a Lugo, nel 1980. Tristano e Felicita sono sposati da trent’anni ma non vanno più d’accordo: l’amore è sfumato, non c’è più calore, non c’è più passione. Felicita, ancora innamorata del marito, non sa come andare avanti in questa unione così fredda e, non vedendo un futuro, la vuole far finita. Improvvisamente, però, legge in una rivista un annuncio che le dà la speranza di riuscire a salvare il suo matrimonio…

Biglietti: 7 euro. La vendita dei biglietti sarà effettuata la sera di spettacolo a partire dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Informazioni: tel. 0545/64330 e www.accademiaperduta.it.