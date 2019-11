Al Teatro Socjale di Piangipane passeggiata e spettacolo ispirati alla Grande Rotta del Lamone

Sabato 30 novembre alle ore 17:00 al Teatro Socjale di Piangipane il Consorzio di Bonifica della Romagna e Trail Romagna promuovono uno spettacolo ispirato alla Grande Rotta del Lamone di cui ricorre il 180° anniversario.

La passeggiata

Lo spettacolo, ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria, avrà un prologo outdoor nei luoghi che nella notte fra il 7 e l’8 dicembre del 1839 subirono la grande rotta del Lamone. Protagonisti della performance teatrale saranno Lorenzo Bonazzi e le donne di parola, mentre Luigi Berardi, che cura ricerche storiche e regia della pièce, condurrà la passeggiata conoscitiva sui luoghi della rotta – partenza alle 15:00 dalla Piazza di Ammonite – evento in collaborazione con il Comitato Cittadino e l’Associazione di Promozione Sociale di Ammonite.

L’iniziativa, che rientra nel calendario di celebrazioni per la fondazione del Teatro Socjale di Piangipane, 1920-2020, vuole far riemergere nella memoria collettiva un episodio della “Ravenna Città d’acque” tanto importante quanto poco conosciuto e il ruolo fondamentale delle prime cooperative di braccianti e scariolanti.

La pièce teatrale

Racconta come questo “disastro” naturale sia stato trasformato dall’uomo in opportunità segnando, non solo metaforicamente, la storia del nostro territorio. Un racconto epico della secolare storia dei territori di bonifica ravennati segnati da una continua lotta fra terra e acque, e di come l’uomo abbia domato canali e fiumi per conquistare le proprie terre. La rotta del fiume fu infatti utilizzata per bonificare le valli a nord di Ravenna: la “bonifica del Lamone”, che si protrarrà sino agli anni ’50, fu l’ultima grande bonifica per colmata nei territori romagnoli.

L’evento teatrale sarà preceduto da un breve prologo storico scientifico curato da Laura Prometti del Consorzio di Bonifica della Romagna.

Info

Per partecipare allo spettacolo teatrale è sufficiente compilare il form sul sito www.trailromagna.eu, mentre la passeggiata si prenota tramite mail a info@trailromagna.eu. Entrambi gli eventi sono gratuiti.