Bagnacavallo: il Monumento ai Caduti si illumina contro la pena di morte

Bagnacavallo è tra le oltre duemila città italiane che oggi, sabato 30 novembre, illuminano i loro monumenti per dire no alla pena di morte. Il Monumento ai Caduti di piazza della Libertà sarà infatti avvolto da una luce colorata per testimoniare l’adesione del Comune alla diciottesima Giornata internazionale Cities for life, Città per la Vita – Città contro la pena di morte.

La manifestazione, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, rappresenta la più grande mobilitazione abolizionista di livello internazionale. Il suo obiettivo è stabilire un dialogo con la società civile e gli amministratori locali, in modo da assicurare che l’abolizione della pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una cifra identitaria della città che aderisce. La scelta della data è stata effettuata in ricordo della prima abolizione della pena capitale, quella del Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786.